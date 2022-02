La papa colombiana no pasa por su mejor momento. No solo el aumento progresivo en su precio a los consumidores está generando preocupación, ahora Colombia se enfrenta a una problemática mayor: alrededor de 15.000 paperos del país dejarían de producir este alimento durante 2022.

Precios seguirán altos

Según datos del Departamento Administrativo de Estadística (Dane), en el primer mes de este año los colombianos pagaron un 140,16% más por la papa, frente a lo que se pagaba en enero de 2021. Este aumento progresivo en su costo la ubicó entre los alimentos que más presionaron la inflación.

Y aunque se creería que un mayor precio pagado por el consumidor beneficia a los productores, el alto costo que estos están teniendo que pagar por los insumos, sumado a que gran parte de la ganancia se la lleva el intermediario, ha hecho que cultivar este tubérculo sea un privilegio solo para aquellos agricultores que pueden asumir los costos de producción.

Publicidad

“La situación por la que estamos atravesando no es de ahora. Esto viene desde hace dos años. En 2020 los precios de la papa bajaron mucho, difícilmente se pagaba $10.000 por bulto; es decir, no se recuperaba ni el 20% de los costos de producción. En 2021 empezamos con unos precios competitivos, pero los bloqueos y el paro hicieron que la cosecha del primer semestre del año, que viene de Nariño, Cauca y Tolima, no pudiera salir”, apuntó Palacio.

Y señaló que a finales del año pasado el problema se trasladó al incremento en el precio de los insumos agropecuarios, cuando algunos aumentaron hasta un 170%.

Así, por estas razones, el gremio de los paperos estima que solo hasta principios de julio de 2022 los precios de la papa bajarían en el país.

Publicidad

Ante esta situación, Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia, anotó que también se debe considerar que los productores grandes han venido incrementando el área de siembra, y prueba de ello sería que hay escasez de semilla. Sin embargo, dijo, en vista de que el ciclo productivo de la papa es semestral, los resultados no se verían en el corto plazo, por lo que el precio no cedería hasta después de esos seis meses.