Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia , habló con EL COLOMBIANO sobre el pulso que sostiene esa aerolínea con Avianca , luego de que esta última la acusara ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de promocionar y vender tiquetes para horarios en los que no contaba con autorización (slot).

Avianca , que celebró la decisión, aseguró que es una situación sistemática, con varios vuelos que se vendieron para horarios en los que no había permiso, y que incluso ya había pasado entre marzo y abril , cuando Viva y Ultra salieron del mercado.

El proceso derivó en medidas cautelares de la SIC en contra de Latam, con lo que esta compañía tendrá que cesar la promoción y venta de vuelos con origen o destino Bogotá, en horarios que no cuenten con slot asignado o aprobación necesaria para su comercialización, en la temporada del 28 de octubre de 2023 al 28 de marzo de 2024 (Winter 23), entre otras acciones.

El proceso de entrega de slots es largo, tiene varias etapas y lo lidera la Aerocivil. Para la temporada Winter, inició en abril y terminó el 31 de agosto, durante ese período los operadores recibimos slots y hacemos ajustes a nuestros itinerarios para el cumplimiento de los horarios que nos asigne la Aerocivil y ese proceso se cerró dentro de los tiempos estipulados. Por eso podemos decir que todos los vuelos publicados a la venta tienen un slot asignado, por lo cual se va a permitir su operación”.

¿Qué clase de recurso adoptará Latam frente a las medidas cautelares de la SIC?

“Estamos analizando las medidas que nos impusieron. La principal medida cautelar consiste en parar la venta de asientos para vuelos que no tengan slots, el problema es que no hemos identificado vuelos que incumplan esta condición. No obstante, vamos a ser muy rigurosos en este proceso y utilizaremos los tiempos que nos da este Auto para hacer una nueva revisión y garantizar el cumplimiento de las medidas, evitando caer en algún incumplimiento de cara al consumidor”.