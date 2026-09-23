Santa Marta reporta pérdidas de $39.590 millones tras jornada de violencia

Durante las últimas horas, Santa Marta volvió a tener una imagen que similar a uno de los momentos más difíciles de la pandemia: calles con poca actividad, establecimientos cerrados y miles de personas encerradas en sus casas. El temor llevó a buena parte de la población a limitar sus movimientos, mientras comerciantes y trabajadores dejaron de desarrollar sus actividades con normalidad.
Aunque la ciudad comenzó a recuperar poco a poco su actividad, la jornada ya dejó un impacto económico que empieza a ser calculado por los gremios. La Cámara de Comercio de Santa Marta estima pérdidas por $39.590 millones solamente en la ciudad, mientras que el balance para Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera supera los $42.000 millones.