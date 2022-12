Cada una de las tres partes acordaron presentar sus propuestas de incremento salarial este viernes, aunque con la inflación en 12,53% y una productividad de 1,2%, el aumento no podría ser menor a 13,7%.

La inflación no da tregua en Colombia y en noviembre alcanzó un nuevo tope , por lo que los pronósticos para el cierre del año irán en aumento, lo que repercutirá directamente en las negociaciones del salario mínimo.

El alza del mínimo en Ecuador fue moderado, teniendo en cuenta que es un país dolarizado y no sufrió en gran medida de la volatilidad de la divisa estadounidense, que desvalorizó la mayoría de las monedas latinoamericanas.

La Mesa de Concertación generalmente tiene en cuenta para la negociación las proyecciones del Banco de la República, aunque el más reciente pronóstico del Emisor es de 11% para el cierre de 2022, muy lejos de la cifra que reveló ayer el Dane.

El presidente de Fenalco y representante gremial de la Mesa de Concertación, Jaime Alberto Cabal, no entregó preliminarmente una cifra para proponer a la mesa, pero dio luces de dónde se partirá, que es el rango entre 13% y 14%.

“Siempre hemos resaltado que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los salarios necesariamente tiene que contemplar no la inflación esperada, que es lo que constitucionalmente se dice, sino la inflación que ya pasó, porque si no, no recuperaríamos el salario”, dijo el dirigente gremial al término de la reunión de ayer. “Si sumamos esa inflación y la productividad, estamos hablando de un rango de entre 13% y 14% para recuperar ese poder adquisitivo de los salarios”, agregó.