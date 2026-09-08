Por cada punto que sube el salario mínimo, se dejan de crear más de 44.000 empleos formales en Antioquia, revela estudio

Las empresas en Antioquia no respondieron a los aumentos del salario mínimo con despidos masivos. En su lugar, redujeron la contratación y ajustaron sus escalas salariales, un efecto menos visible que puede tener mayores costos en el futuro. Esa es la conclusión del reciente informe de la Mesa del Empleo de Antioquia, publicado en agosto, y que reúne a Antioquia Cómo Vamos, Comfenalco Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama y el Centro Valor Público de la Universidad Eafit.
A partir de una robusta base de datos de 139.000 empresas y 1,8 millones de trabajadores formales dependientes afiliados a cajas de compensación familiar, la investigación reveló que el salario mínimo nominal creció un 88% entre 2021 y 2026, lo que representó un aumento del 35% en términos reales (descontando la inflación). En ese período hubo cuatro aumentos del salario mínimo nominal, todos en enero.
En ese orden, la reacción del tejido empresarial antioqueño ante el choque salarial se concentró en la congelación de vacantes y en un fenómeno silencioso conocido como “compresión salarial”.
El resultado, por tanto, es que por cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo, la economía antioqueña perdió cerca de 50.000 puestos de trabajo formales al año. De esos, 5.015 se destruyeron y 44.557 nunca llegaron a crearse.
Como consecuencia de esta parálisis en la contratación, los más afectados por las alzas salariales son las personas desempleadas o informales que buscan ingresar al mercado formal y se encuentran con las puertas cerradas.
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