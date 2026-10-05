Gobierno vuelve a aplazar la entrada del RUI, el nuevo Sisbén, para diciembre de 2027

La entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI) volvió a aplazarse. El Gobierno de Abelardo de la Espriella amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el periodo de transición hacia el sistema que busca clasificar a los colombianos según su situación socioeconómica. El cronograma original contemplaba iniciar la puesta en marcha el 1 de agosto de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) planteó extender el plazo hasta el 31 de julio de 2027. Ahora, el nuevo proyecto de decreto vuelve a modificar la fecha, según información de Cambio. Consulte: Más de 119.000 hogares de Antioquia tienen nueva clasificación del Sisbén: esto es lo que debe saber El RUI fue incluido durante la administración Petro en el Plan Nacional de Desarrollo como una herramienta para mejorar la focalización de los programas sociales. Su propósito es cruzar información de distintas bases de datos estatales para construir una clasificación más precisa de los hogares y orientar el acceso a subsidios y programas sociales. Sin embargo, las primeras fases del sistema evidenciaron fallas importantes. El DNP considera que el nuevo modelo todavía no tiene el nivel técnico necesario para asumir algunas de las funciones que actualmente cumple el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Problemas en los algoritmos y modelos matemáticos

Uno de los principales problemas está en los algoritmos y modelos matemáticos utilizados para clasificar a los hogares. El DNP plantea que estos deben ser calibrados, optimizados y validados antes de que el RUI pueda convertirse en el principal instrumento de focalización. Entérese: Ya puede descargar el certificado del RUI: así funciona el sistema que reemplaza al Sisbén La situación también quedó reflejada en el número de reclamos. En apenas un mes se recibieron más de 120.000 peticiones relacionadas con el RUI, casi diez veces el total registrado durante todo 2025. El DNP también señala que la variación de los ingresos de un mes a otro y los altos niveles de informalidad dificultan medir con precisión la situación económica de los hogares. Por eso, el Gobierno busca revisar la información que alimenta el sistema y contrastarla con diferentes registros administrativos.

¿Cómo afectó el terremoto al desarrollo del RUI?

La memoria justificativa del proyecto también atribuye parte de las dificultades al terremoto del pasado 10 de agosto. Según el DNP, las afectaciones en más de 476 municipios redujeron la capacidad técnica necesaria para completar la transición.

Los daños en alcaldías, oficinas del Sisbén y redes de conectividad limitaron la operación en esos territorios. Esto dificultó tanto la atención de los ciudadanos como la actualización de sus datos, procesos considerados necesarios para la puesta en funcionamiento del RUI. El Gobierno de De la Espriella sostiene que, ante este escenario y las fallas detectadas, es necesario ampliar el periodo de transición para revisar los modelos de clasificación y realizar los ajustes técnicos, tecnológicos, institucionales y operativos pendientes.

Los cambios

El DNP plantea modificar la forma en que el RUI procesa la información económica de los hogares. La intención es que el sistema pueda reflejar los cambios en los ingresos y condiciones socioeconómicas en lugar de depender de datos que puedan quedar rápidamente desactualizados. La apuesta es integrar y actualizar información proveniente de diferentes registros administrativos para construir una clasificación más precisa. Con ello, el Gobierno busca reducir los errores detectados durante las primeras pruebas antes de convertir el RUI en la herramienta principal para definir el acceso a la oferta social. El DNP también aclaró que las entidades territoriales no tendrán que comprar o contratar un software nuevo. Según la entidad, el funcionamiento del RUI se apoyará en las mismas herramientas tecnológicas del Sisbén IV, que el Departamento Nacional de Planeación diseña, suministra y actualiza. Le puede gustar: Gobierno aplaza hasta julio de 2027 el reemplazo del Sisbén por el RUI Bloque de preguntas y respuestas: