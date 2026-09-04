Video | Gilinski se reúne con Delcy Rodríguez tras entrar al negocio petrolero en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, motivó a los empresarios colombianos a invertir en su país y destacó las oportunidades que se abren con la recuperación de la industria petrolera.

En este contexto, el presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark, Jaime Gilinski, se dirigió a la mandataria para destacar la apuesta de largo plazo del conglomerado tras el acuerdo alcanzado con Pdvsa para desarrollar durante 25 años el campo Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

“Quiero dar la bienvenida al señor Jaime y al Grupo Gilinski a Venezuela. Es un grupo de Colombia de gran peso económico y me alegra mucho que este acuerdo y otras inversiones que el grupo está haciendo en el país se sumen para abonar a la buena cooperación entre países hermanos como Venezuela y Colombia”, dijo la mandataria venezolana.

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Gilinski señaló que el Grupo Gilinski lleva a Venezuela su experiencia en sectores como banca, alimentos e infraestructura, bajo una estrategia de inversión pensada para varias décadas. En el caso de GeoPark, destacó sus más de 20 años de operación en Colombia y su presencia en Argentina como respaldo de la capacidad técnica y financiera para asumir el proyecto.