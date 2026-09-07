Durante décadas, una gira musical siguió una fórmula relativamente simple: el artista se desplazaba de una ciudad a otra para encontrarse con su público. Pero las residencias musicales están cambiando esa lógica. En lugar de mover constantemente al artista, su equipo y una enorme infraestructura de producción, cada vez más músicos concentran varias presentaciones en una misma ciudad y convierten el destino en parte de la experiencia. Ahora son los seguidores quienes viajan para verlos.
El concepto no es nuevo, pero su escala y rentabilidad han adquirido un nuevo protagonismo. Las Vegas fue el gran laboratorio de este modelo, con residencias que han superado los US$300 millones en taquilla. Ahora, la fórmula se expande a otros mercados, desde Nueva York y Londres hasta San Juan de Puerto Rico, y empieza a transformar la manera en que los artistas monetizan sus presentaciones y las ciudades capturan el gasto de sus visitantes.
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