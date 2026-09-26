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Reprograman mantenimientos de El Guavio y Chivor II ante efectos energéticos por El Niño

El acuerdo busca evitar que las dos centrales tengan mantenimientos mayores al mismo tiempo durante los meses de mayor demanda y exigencia del Sistema Interconectado Nacional. La medida hace parte del Plan Energía YA y tendrá seguimiento de XM, especialmente sobre el área Oriental.

  • CORTESÍA: Central Hidroeléctrica Chivor.
    CORTESÍA: Central Hidroeléctrica Chivor.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El Gobierno nacional y las empresas generadoras Enel Colombia y AES Colombia acordaron modificar la programación de los mantenimientos mayores de las centrales El Guavio y Chivor II, con el propósito de evitar que ambos procesos coincidan durante el periodo previsto de mayor exigencia energética por el fenómeno de El Niño 2026-2027.

La decisión fue gestionada por el Ministerio de Minas y Energía y contó con la participación de Acolgen. El objetivo es aumentar la disponibilidad de estos activos en una etapa en la que el Sistema Interconectado Nacional podría enfrentar mayores presiones por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

El acuerdo hace parte del Plan Energía YA, estrategia del Gobierno que busca anticipar posibles riesgos para el sistema eléctrico mediante la coordinación entre las autoridades, los generadores y los demás actores del sector.

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La modificación del cronograma de El Guavio tendrá carácter voluntario y excepcional y se limitará al periodo considerado de mayor criticidad. Los trabajos no son nuevos: tanto el mantenimiento de esta central como el de Chivor II habían sido programados con varios años de anticipación y son necesarios para preservar la seguridad, integridad y confiabilidad de las instalaciones.

Por esa razón, el cambio implica para las empresas reorganizar los equipos de trabajo, contratistas y proveedores, además de modificar la logística asociada con equipos y repuestos. También será necesario reforzar la vigilancia sobre las plantas y asumir costos y riesgos adicionales derivados de la modificación de los cronogramas.

XM vigilará las condiciones del sistema

Como parte de la preparación ante El Niño, XM realizará seguimiento a la evolución del Sistema Interconectado Nacional y de las principales variables eléctricas y energéticas. La vigilancia tendrá especial atención en el área Oriental, donde se encuentran activos relevantes para la operación del sistema.

El Ministerio de Minas y Energía, por su parte, continuará monitoreando la disponibilidad de las centrales y las condiciones de operación durante los meses de mayor exigencia, en coordinación con los actores responsables del sistema eléctrico.

Para Acolgen, el acuerdo evidencia la posibilidad de coordinar decisiones entre el sector público y los generadores cuando existen riesgos que pueden afectar la confiabilidad energética.

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, destacó que el entendimiento fue producto de varias semanas de conversaciones técnicas entre los diferentes actores. Según señaló, la coordinación permitió encontrar una alternativa para afrontar de manera conjunta las condiciones previstas para el próximo periodo de El Niño.

La preparación para el fenómeno climático no dependerá únicamente de la modificación de los mantenimientos. El Gobierno planteó que la respuesta requiere acciones de las autoridades y empresas del sector, así como un uso responsable de la energía por parte de los usuarios.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, reconoció el trabajo de las empresas generadoras para modificar sus planes de mantenimiento y aumentar la disponibilidad de generación en el periodo crítico.

“Este acuerdo demuestra que, cuando trabajamos unidos, sí es posible convertir una alerta en una decisión concreta para proteger la energía de los colombianos”, afirmó la funcionaria.

La ministra enmarcó la decisión dentro de la denominada “Patria Milagro”, concepto con el que el Gobierno destaca la coordinación entre el Estado, las empresas y la ciudadanía frente a los desafíos del sistema energético.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasará con El Guavio y Chivor II durante El Niño 2026-2027?
El Gobierno y los generadores acordaron modificar sus mantenimientos para evitar que ambas centrales estén intervenidas simultáneamente durante el periodo previsto de mayor exigencia energética por El Niño 2026-2027.
¿Por qué Colombia modificó el mantenimiento de El Guavio?
El cronograma de El Guavio fue ajustado para aumentar la disponibilidad de generación durante el periodo crítico previsto por El Niño. La medida es voluntaria y excepcional y no elimina el mantenimiento programado de la central.
¿Cuándo será el periodo crítico de El Niño 2026-2027 en Colombia?
El periodo de mayor exigencia energética dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y operativas del sistema. Las autoridades y XM realizan seguimiento para determinar las necesidades de generación y disponibilidad de las centrales.

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