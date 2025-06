Suspensión de la regla fiscal: ministro de Hacienda guarda silencio pese a negativa del Carf

La regla fiscal —que actúa como una camisa de fuerza para evitar el sobreendeudamiento del país— fue suspendida una vez en el pasado reciente: durante la pandemia del covid-19.

En ese entonces, la economía mundial enfrentaba una emergencia sin precedentes, lo que justificó el uso de la cláusula de escape, un mecanismo legal para permitir mayor endeudamiento del Estado.

Pero esta vez no hay guerra ni pandemia. Solo un déficit creciente y una presión fiscal sin control. El Carf, en su concepto técnico no vinculante, fue claro: no se cumplen las condiciones legales para activar la cláusula de escape. Aun así, el Gobierno decidió avanzar.

Según la abogada y analista Carolina Restrepo Cañavera, el Ejecutivo “usó un decreto ordinario (0572 de 2025), con una exposición de motivos artificiosa, para legitimar un maquillaje contable que les permita seguir gastando sin control, sin ajuste, sin responsabilidad”.