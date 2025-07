Agua Bendita inaugura Colombiamoda con una muestra del lujo local

Según sus creadoras, la colección de Agua Bendita “es un homenaje a los tesoros de Colombia y a lo hecho a mano”, mientras que Ocaso , presentada por su línea de lujo Agua by Agua Bendita, tiene “una propuesta más contemplativa y festiva, inspirada en los paisajes andinos al caer la tarde”. El proceso creativo de ambas líneas comenzó hace un año y contará con prendas elaboradas artesanalmente por las mujeres que colaboran con la marca, uno de los distintivos de su propuesta.

Agua Bendita originalmente nació como una marca de vestidos de baño, pero en 2018 creó Agua, una propuesta de ready to wear de lujo, un segmento que desde hace varios años está en crecimiento en el país. De acuerdo con Catalina y Mariana, “el lujo colombiano no se mide por la ostentación, sino por el valor del origen: piezas hechas con intención, con técnicas artesanales transmitidas por generaciones, y con una visión estética que dialoga entre lo local y lo global”. Este tipo de propuestas en el país y en la región no eran tan numerosas, por lo que uno de los retos ha sido abrirse espacio en una industria dominada por marcas con larga trayectoria y gran renombre.

Para saber más: Ingrid Karina, modelo que estuvo en las calles de Medellín, habló sobre su proceso de rehabilitación

Ahora, las creadoras de Agua Bendita, creen el lujo ha sido clave para en los últimos años para fortalecer la industria local, mientras se le muestra al mundo “una versión más auténtica y sofisticada del país”.

En la pasarela, la marca de calzado deportivo Skechers también estará presente. Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) participará en el evento inaugural de Colombiamoda 2025 Su alianza con Agua Bendita busca promover este tipo de encuentros de ciudad, que incentivan el turismo y hacen parte de los eventos más esperados del año en Medellín.