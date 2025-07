Reforma tributaria de $19 billones llegaría al Congreso, ¿nació muerta?

Se dice que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y en materia tributaria esto sí que aplica con rigurosidad. Y es que el mes pasado, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mencionó que a finales de julio se llevaría al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, con una meta de recaudo de $19 billones.

Los últimos días de julio están corriendo por lo que la expectativa es creciente en el país sobre cuál será el texto que se tramitará, y sobre el que, tanto Ejecutivo como el Legislativo, ya han dado puntadas.

Es así como el presidente Gustavo Petro ha anticipado en la red social X que la nueva ley de financiamiento le bajará impuestos a las empresas y a la clase media y los subirá a los “megarricos”.

Pero, ¿quiénes son los megarricos o superricos? Una pista de esa categoría la dio el propio Petro al señalar que se trata del 0,01% de la población colombiana. En ese contexto, de 52,6 millones de colombianos que tiene el país según el Dane, sobre unos 5.260 recaería las futuras obligaciones contributivas.

El número está en línea con lo que argumentaba en 2022 durante la campaña presidencial, el entonces candidato Petro, quien insistía en una reforma que se le aplacaría a “las 4.000 más grandes fortunas de Colombia”.

Sobre la iniciativa que se deberá conocer esta semana, el mandatario ya hizo una advertencia: “Si de nuevo el Congreso hunde la reforma tributaria, condenará las finanzas públicas a la muerte, en los próximos 5 años”.