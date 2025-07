Reforma pensional: Petro denuncia trabas, pero Gobierno fue el que se demoró en firmar contrato clave para implementación

No obstante, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, publicó un comunicado desmintiendo las declaraciones del mandatario.

Respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con esta ley que fue devuelta por este tribunal a la Cámara de Representantes para subsanar errores.

En su pronunciamiento, el magistrado rechazó cualquier vinculación con una supuesta “estrategia para frenar la reforma pensional” y aclaró que el Auto 841 del 17 de junio de 2025, que ordena subsanar ciertos aspectos del proceso, aún no ha sido finalizado, ya que se encuentra en etapa de recolección de firmas. Dicho auto será considerado en la próxima Sala Plena, programada para el 23 de julio.

Asimismo, señaló que el procedimiento permanece suspendido debido a que el Gobierno citó a sesiones extraordinarias, durante las cuales la Cámara de Representantes llevó a cabo un trámite del que aún no ha entregado informe a la Corte. En consecuencia, no se podrá avanzar hasta tanto no se firme el auto mencionado y se evalúe el reporte correspondiente.