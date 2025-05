Los puntos de discusión en los que no hubo acuerdo, dijo, hacen referencia a si en los recargos nocturnos habrá o no excepciones para las microempresas, y en lo concerniente a si el recargo de los días festivos será del 75% o del 100%, lo cual será objeto de debate hoy por parte de los senadores. Además, se propone una jornada ordinaria de trabajo en cuatro (4) días a la semana.

Para Petro, “en un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista, es un movimiento de las y los trabajadores”.

Y agregó: “Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros”.

Si bien el mandatario no utilizó nombres propios, sus letras fueron recogidas por Lozano, quien le replicó: “Presidente, usted condenó una ponencia que no ha leído, de ‘oídas’ por comentarios de quienes tampoco la han leído. Me señaló con nombre propio y a la Comisión Cuarta suponiendo algo que no ha leído”.

Como si fuera poco, en la tarde del lunes en un comunicado del Centro Democrático se cuestionó la actitud de la congresista Lozano, de quien se dijo “ha puesto en riesgo los acuerdos construidos en la discusión técnica de la reforma laboral”, dejando en entredicho el apoyo de esa colectividad al proyecto.

“Le pedimos a la Dra Lozano que a partir de ahora, esta discusión se haga pública y de cara al país, con la intención que se cumpla lo acordado durante las sesiones de trabajo”, se lee en su comunicado.

Así, el debate que arranca hoy en la Comisión Cuarta del Senado tendrá dos textos para debatir y discutir, mientras que el calendario sigue mostrando cómo se acortan los tiempos para las decisiones.