Ese proyecto mantendría algunos puntos de la reforma presentada por el Gobierno que inquietan al empresariado. Así lo expresó Sarmiento Gutiérrez: “Si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad, y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo tener sino ocho empleados”.