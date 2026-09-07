Los hombres más ricos de Colombia llegarán hoy al Chocó para trazar la hoja de ruta de reconstrucción tras el terremoto

Un mes después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el departamento del Chocó continúa enfrentando las consecuencias de la emergencia. Este lunes 7 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella llegará a Quibdó para encabezar una reunión con autoridades locales y algunos de los principales empresarios del país.
El objetivo del encuentro es avanzar en un plan integral de recuperación y transformación del Chocó, mediante la articulación de esfuerzos entre el Gobierno y el sector privado, con énfasis en inversión, obras y reconstrucción.
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A la cumbre fueron convocados líderes de algunos de los grupos empresariales más importantes de Colombia: Organización Ardila Lülle (OAL); Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Alejandro Santo Domingo, de Valorem; Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, de Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; David Vélez, de Nubank, y Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar.