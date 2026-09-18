Un apagón como el de 1992 le costaría a Colombia $30,7 billones y 210.000 empleos

Colombia lleva más de tres décadas sin enfrentar un racionamiento eléctrico. La última vez ocurrió entre 1992 y 1993, cuando los cortes programados se prolongaron durante 343 días y dejaron una huella profunda en la economía del país. Ahora, ante las alertas sobre el sistema eléctrico, ese escenario vuelve a estar sobre la mesa.
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Durante el 18° Congreso Anual de Energía de Acolgen, Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence, presentó un ejercicio para dimensionar el impacto económico que tendría para Colombia repetir una crisis eléctrica de características similares a la de comienzos de los años noventa. Según la estimación, un racionamiento con una profundidad y duración comparables a las de esa época le costaría al país $30,7 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).