¿Qué significa que la Supertransporte someta a control a Viva Air?

“Son medidas de carácter administrativo que deben darse de forma inmediata para restaurar los derechos de los usuarios y garantizar que no haya grave afectación del servicio”, indica Ospina.

De acuerdo con Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte, “esta medida de sometimiento a control significa que si la empresa no atiende las instrucciones impartidas nosotros procedemos, ahí sí, a remover al administrador y representante legal”.

Esta decisión se toma mientras Viva y Avianca esperan una respuesta positiva para su integración empresarial, que en múltiples escenarios han presentado como la única alternativa que le queda a Viva para no quebrarse.

Asimismo, la aerolínea tiene tres días hábiles para presentar un reporte sobre el pasivo recibido por los recursos recaudados por la venta anticipada de tiquetes, tiqueteras y por aviación no regular de pasajeros, entre otros.

No obstante, al entrar en reorganización la compañía encarará un proceso más estructural y que incluso tomaría varios años a sabiendas de que sus pasivos sobrepasan los $4,06 billones.

Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, celebró la decisión de la Supertransporte, especialmente en el punto en el que se ordena a Viva entrar a un proceso de reorganización empresarial ante la Supersociedades.

En una columna publicada en el diario La República, el exviceministro de Transporte, Camilo Pabón, explicó que “el sometimiento a control no tiene una naturaleza sancionatoria, pero sí impone fuertes limitaciones a la empresa, pues a partir de dicha medida debe pedir autorización previa de las reformas estatutarias que deseen realizarse; se les prohibe a los administradores y empleados la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia, y se puede ordenar la remoción de administradores, entre otros”.

Sin embargo, Robledo opinó que no es cierto que Viva esté ante la encrucijada de integrarse con Avianca o desaparecer: “Hay otros caminos, pueden venderla a cualquier otro competidor, pues con el único que tendría posición dominante es con Avianca, o puede entrar a un procesos de insolvencia para reestructurar sus deudas y seguir operando”.

“En Colombia hay que revisar cada ruta como un mercado relevante, y cada mercado se comporta diferente, en muchos Avianca es monopólica, en otros sería monopolio si se da la integración y en otros quedaría con poder de dominio. Eso es algo que no se puede aprobar, así signifique la quiebra de una empresa”, anotó Robledo.

Dicha medida se decretó ante la urgente necesidad de proteger los derechos e intereses de cientos de consumidores que, como la demandante, han sido afectados con la decisión de la aerolínea, cuyas actuaciones, según señaló la SIC en ejercicio de funciones jurisdiccionales “da cuenta de una flagrante vulneración a los derechos de consumidor previstos en la Ley 1480 de 2011 e incluso, normas de contenido constitucional, no solo por los efectos de la decisión unilateral e intempestiva de suspender sus servicios, sino además, en pleno desconocimiento de sus obligaciones y responsabilidades como proveedor de un servicio de vital importancia para consumidores y usuarios”.

Igualmente, se consideró que “en la página web de la demandada, los canales de atención al cliente no ofrecen ningún tipo de información, guía o posibilidad de presentar sus peticiones, por el contrario, replican en todos los casos el mencionado comunicado sin ofrecer soluciones al menos oportunas a la necesidad de usuarios como la aquí demandante”, motivos por los cuales se adoptaron medidas urgentes para salvaguardar sus intereses.

Así que para Sánchez es claro que mientras no haya un proceso de reorganización, el presidente de Viva tiene que tener claro que no puede comprometer los bienes de la compañía ni ponerlos en garantía de ninguna obligación particular, y si llegara a hacerlo, tiene que contar con la autorización de la Supertransporte.

La SIC Investiga quién dio la orden de parar

Luego del anuncio del Gobierno de someter a control a Viva Air, se conoció que la SIC se encuentra investigando quién dio la orden de parar súbitamente las operaciones.

Para determinar tal fin, la Supertransporte ordenó a Fast Colombia S.A.S (Viva Air) que, en un plazo de dos días (contados a partir de la notificación de la resolución), deberá presentar un reporte de información necesaria que permita determinar el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa de suspender la prestación del servicio público aéreo, así como los análisis técnicos, administrativos y financieros en que se soportó esta decisión.