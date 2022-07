Por su parte, David Andrade Martínez, asesor del Viceministerio de Vivienda, explicó que en los últimos cuatro años el programa Mi Casa Ya ha beneficiado a 200.000 hogares, y el programa de Coberturas a las No VIS a 50.000 hogares. “Se ha impulsado que las políticas de vivienda sean políticas de Estado. Se sacó la Ley de Viviendas y se aseguraron los recursos de mi Casa Ya hasta 2025”, añadió el funcionario.

“Los recursos (subsidios) en 2022 están garantizados para quienes compraron su vivienda el año pasado e incluso el año antepasado. Haremos todo el trabajo con el Gobierno entrante para poner sobre la mesa las evidencias de mantener este tipo de programas no solo para que las familias compren vivienda, sino para mantener la sostenibilidad y el crecimiento que llevamos en el sector”, puntualizó Sandra Forero.

Durante el evento, Sandra Forero, presidenta Nacional de Camacol, explicó que el sector de la vivienda ha demostrado su capacidad para aportar al desarrollo social y económico del país con modelos y proyectos como el de Mi Casa Ya o la cobertura para viviendas No VIS. “Cuando construimos una vivienda movemos 54% del aparato productivo del país mediante los insumos, garantizamos cuatro puestos de trabajo y se aporta $1 de cada $5 a la inversión. Es decir, cuando se construye una vivienda la economía crece”.

Un sector innovador

Pero el reto ante esa ciudad innovadora es que ese confort “sea para todos los ciudadanos, no solo para los que tienen mejores condiciones económicas, y ahí un desafío para el Estado”, precisó Martín Pérez, coordinador de la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, al agregar que además de ello, estas ciudades deben tener un Plan B para cuando la tecnología no funcione.

Retos en sostenibilidad

Un impulso a la sostenibilidad del sector son las certificaciones que le exigen a todas las empresas y que permiten mayor regulación en ahorros de agua, energía, reutilización de algunos recursos, explicó Lorena Pupo, especialista del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

No obstante, y pese a esos y otros avances aún falta mucho camino por recorrer; pero este no lo pueden recorrer las empresas por separado, señaló Juliana Arias, gerente de Mercadeo y Estrategia de la constructora Contex: “La innovación y la sostenibilidad ocurren no en una empresa, sino en toda la cadena cuando muchas empresas nos unimos para trabajar en conjunto”, precisó.

Por su parte, Bibiana Villegas, directora de Gestión Integrada de Arquitectura y Concreto, manifestó que el futuro sostenible del sector se ve prometedor “porque hay muchas estrategias, proyectos por implementar, ciudades más integradas, proveedores más integrados con los proyectos, cadenas productivas que trabajan en conjunto con la academia y los gobiernos y usuarios más educados sobre cómo sacar provecho para sus construcciones”