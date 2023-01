Gildardo Pérez Lopera, quien se desempeñó como gerente de la Lotería de Medellín, le comentó hace poco más de tres años a este diario que “ los ganadores, generalmente, son personas de 50 años de edad en adelante, de clase media, sin mayor nivel de riqueza (...) La gente muy pudiente no compra la lotería. Los pobres tienen la mayor ilusión de ganársela”.

¿Por qué? Porque la mayoría de los millonarios se han capacitado toda su vida para multiplicar y manejar sus ingresos, mientras que un rico espontáneo comete un error clásico: piensa solamente en gastar la ganancia ocasional , no en gestionarla para que siga creciendo.

Kiyosaki menciona en uno de sus Best Seller —“Padre Rico, Padre Pobre”— que tratar de volverse rico con suerte es un método “casi tan popular como volverse rico siendo tacaño”. Y va más allá cuando expone que “ estudios han demostrado que la mayoría de los ganadores de la lotería están en quiebra cinco años después de ganar más dinero de lo que pudieron haber ganado en cinco vidas completas”.

Los especialistas en este negocio resaltan que igualmente exige tener conocimiento, porque hay ciclos en los que el retorno de la inversión es más lento que en otros. Además, el mismo Robert Kiyosaki, que es inversionista inmobiliario, advierte que ese no es un negocio líquido. Es decir, las casas no pueden convertirse rápidamente en dinero cuando hay afán de vender . Normalmente, vender una propiedad en América Latina tarda entre 10 y 12 meses.

Generalmente, las personas que no cuentan con entrenamiento financiero piensan inmediatamente en propiedad raíz, puesto que es una inversión rápida y los predios casi siempre tienden a incrementar su valor en el tiempo. Esa, según los expertos consultados, es una opción válida. Aunque advierten que en temas de finanzas, hay dos palabras que no aplican: “siempre” y “nunca”.

Algunos consejos para empezar

Jaime Jaramillo, cofundador de Finanzas Emocionales, coincide con Kiyosaki en que el 75% de los ganadores de lotería ya no tienen nada a la vuelta de cinco años. Entonces, desde su experiencia, hay unos consejos básicos que un nuevo millonario puede seguir. El primero, por razones de seguridad, “debería buscar y entregar la ganancia a un encargo fiduciario, porque yo entrego a una fiducia y ella va a hacer la que cobre el billete de lotería, nadie sabrá quién lo ganó”.

¿Qué porcentaje se invierte y cuál gasta? Al lanzarle esta inquietud a algunas personas, Jaramillo comentó que la mayoría se ha inclinado por gastar al menos el 20% de la ganancia. “Yo invertiría el 100%, porque cada peso que yo gaste es dinero que le quito a mi inversión, prefiero que los rendimientos que voy a tener por invertir me lleven a viajar, a comparar casa y carro”.

Así mismo, indicó que no importa el tiempo que permanezca el dinero en la fiducia, eso le dará margen de tiempo para educarse financieramente y tomar decisiones.

En este orden de ideas, señaló que muchos allegados pueden inducir al nuevo millonario en el error de poner plata en negocios que no conoce. Aquí hay que recordar las enseñanzas de Warren Buffet, el oráculo de Wall Street, quien señala: “No se puede invertir en aquello que no entiende”, es una fórmula segura para la bancarrota.