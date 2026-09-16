¿Qué es Revolut y por qué ya tiene 200.000 colombianos en lista de espera?

Revolut recibió la licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un aval que le permitirá operar como banco regulado en el país y que representa el último paso de sus requisitos regulatorios para su lanzamiento. Su llegada significa la competencia del neobanco británico más grande y que podría mejorar precios en Colombia La compañía tiene previsto iniciar oficialmente sus operaciones en Colombia en 2027 y destinará $146.000 millones, equivalentes a cerca de 32 millones de euros, para poner en marcha Revolut Bank Colombia S.A. Su llegada introduce un nuevo competidor en un mercado en el que ya tienen una presencia importante los bancos tradicionales y las plataformas financieras digitales.

¿Qué es Revolut y por qué su llegada genera expectativa?

Este neobanco fue fundado en Reino Unido en 2015 por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko. La compañía nació como una plataforma enfocada principalmente en pagos y cambio de divisas para viajeros, pero con el tiempo amplió su oferta hasta convertirse en una plataforma bancaria digital integral. Consulte: Pese a choques con Petro, Banco de la República se mantiene como la institución de mayor confianza De acuerdo con Britannica Money, Revolut reúne en una sola aplicación servicios como cuentas corrientes y de ahorro, inversiones, pagos entre particulares y operaciones con criptomonedas. Su propuesta se basa en que los usuarios puedan administrar sus finanzas desde el celular. La compañía comenzó a ganar popularidad con una tarjeta de débito prepago que permitía a clientes del Reino Unido y Europa acceder al mercado interbancario de divisas cuando viajaban. De esta manera, buscaba reducir las comisiones bancarias y de tarjetas y los diferenciales aplicados al cambio de moneda. La idea surgió a partir de la experiencia de Nikolay Storonsky, cofundador y CEO de Revolut, quien se encontraba con esos costos durante sus viajes. A partir de esa propuesta, la empresa fue ampliando su negocio. En 2017 incorporó cuentas para empresas, una suscripción premium y servicios de criptomonedas. Posteriormente, agregó operaciones con acciones y nuevos productos para compañías, además de expandirse a otros países. En 2024, Revolut procesó más de un billón de dólares en transacciones. Para comienzos de 2026, la compañía reportaba más de 80 millones de clientes en 140 países. Además, una ronda de financiación realizada en noviembre de 2025 valoró la compañía en unos US$75.000 millones.

¿Por qué ya hay cerca de 200.000 colombianos esperando a Revolut?

La expectativa por la llegada de Revolut ya se refleja en su lista de espera. La compañía señala que cerca de 200.000 colombianos se han inscrito para recibir información sobre su lanzamiento. Estos usuarios tendrán el beneficio de ser los primeros en enterarse de los servicios del banco y recibir una notificación cuando Revolut esté disponible en Colombia.

La expectativa se produce mientras la compañía construye su operación local y prepara el inicio oficial previsto para 2027. A nivel mundial, Revolut asegura contar con una comunidad de más de 80 millones de clientes, una escala que la convierte en uno de los mayores neobancos del mundo y en el más grande del Reino Unido, por encima de otros jugadores británicos como Monzo y Starling Bank.

¿Qué puede cambiar para los usuarios colombianos?

La llegada de Revolut puede ampliar la competencia en el mercado financiero colombiano, especialmente en servicios digitales, pagos y operaciones con dinero entre diferentes países. Uno de los focos de la compañía está precisamente en facilitar la administración del dinero y las operaciones financieras transfronterizas. Su propuesta consiste en concentrar diferentes servicios en una sola aplicación. La compañía se presenta en su portal oficial como una cuenta “todo en uno” para quienes buscan aprovechar mejor su dinero y plantea que los usuarios puedan gastar, enviar y ahorrar desde un mismo lugar. La competencia también puede generar presión sobre los precios y las condiciones que ofrecen los diferentes participantes del mercado, de acuerdo con la información suministrada. En ese escenario, Revolut llegará a Colombia con un modelo que combina banca digital, pagos, ahorro, inversión y servicios financieros internacionales, mientras busca disputar usuarios tanto a los bancos tradicionales como a las nuevas plataformas digitales.

La compañía británica nació como una plataforma para pagos y cambio de divisas y evolucionó hacia un banco digital con más de 80 millones de clientes. FOTO REDES SOCIALES REVOLUT

La entrada de Revolut no se limita al segmento de las aplicaciones de pagos. La compañía busca operar como banco regulado y competir por servicios financieros que actualmente ofrecen entidades tradicionales y plataformas digitales. En Colombia, su competencia incluirá a grandes bancos como Bancolombia y Davivienda, así como a jugadores digitales de gran peso como Nu (Nubank). Entérese: Revolut, el neobanco británico, recibe aval para operar en Colombia desde 2027 Uno de los elementos que diferencia a Revolut es que nació sin depender de los sistemas heredados de la banca tradicional. Esta estructura digital le permite, según la información de la compañía, mantener una ventaja en costos y desarrollar productos con rapidez. Sin embargo, para competir plenamente con las entidades bancarias más grandes necesita contar con las funcionalidades y condiciones regulatorias propias de un banco.

Inversión en Colombia

La entrada al mercado colombiano ocurre después de un año récord para el grupo. Según su Informe Anual de 2025, Revolut registró ingresos por US$6.000 millones, un aumento de 46 % frente al año anterior. La compañía también reportó ganancias antes de impuestos por US$2.300 millones y completó su quinto año consecutivo de rentabilidad neta. El saldo total de clientes de Revolut alcanzó los US$67.500 millones, según la información suministrada. Estos resultados sirven de contexto para la inversión de $146.000 millones que la compañía destinará a su operación bancaria en Colombia. Para Colombia, su llegada supone la entrada de un actor internacional de gran escala al segmento bancario digital, con una propuesta centrada en las operaciones desde el celular, las bajas comisiones y la gestión de dinero entre distintos países. El lanzamiento está previsto para 2027, cuando los usuarios inscritos en la lista de espera podrán comenzar a conocer la oferta que Revolut tendrá disponible en el país. Le puede gustar: “Colombia será el primer país con nuestro portafolio completo desde el día uno”: CEO del neobanco Revolut Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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