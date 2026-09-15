Revolut, el neobanco británico, recibe aval para operar en Colombia desde 2027

Revolut recibió la licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un aval que le permitirá operar como banco regulado en el país y que representa el último paso de sus requisitos regulatorios para el lanzamiento.
La autorización marca un nuevo avance de la compañía en su entrada al mercado colombiano, donde busca ofrecer servicios orientados a reducir las dificultades de la banca diaria y de la gestión de dinero entre distintos países.
La compañía ya cuenta con licencias bancarias completas en Reino Unido, Francia, Australia, Lituania y México. Con la autorización obtenida en Colombia, Revolut suma seis licencias bancarias en todo el mundo.