Revolut, el neobanco británico, recibe aval para operar en Colombia desde 2027

Revolut recibió la licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un aval que le permitirá operar como banco regulado en el país y que representa el último paso de sus requisitos regulatorios para el lanzamiento. La autorización marca un nuevo avance de la compañía en su entrada al mercado colombiano, donde busca ofrecer servicios orientados a reducir las dificultades de la banca diaria y de la gestión de dinero entre distintos países. La compañía ya cuenta con licencias bancarias completas en Reino Unido, Francia, Australia, Lituania y México. Con la autorización obtenida en Colombia, Revolut suma seis licencias bancarias en todo el mundo.

¿Cuánto invertirá Revolut para llegar a Colombia?

La multinacional destinará $146.000 millones, equivalentes a cerca de 32 millones de euros, para poner en marcha Revolut Bank Colombia S.A. La compañía, creada en 2015 en Reino Unido por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko, tiene previsto debutar oficialmente en Colombia en 2027. Entérese: Pese a choques con Petro, Banco de la República se mantiene como la institución de mayor confianza Su llegada se produce después de otro año récord para el grupo. De acuerdo con su Informe Anual de 2025, Revolut registró ingresos por US$6.000 millones, un incremento de 46 % frente al año anterior. La compañía también reportó ganancias antes de impuestos por US$2.300 millones, con lo que completó su quinto año consecutivo de rentabilidad neta. El saldo total de clientes de Revolut alcanzó los US$67.500 millones, según la información suministrada.

¿Cuántos colombianos esperan la llegada de Revolut?

La compañía señala que cerca de 200.000 colombianos ya se han inscrito en su lista de espera, mientras que su comunidad global supera los 80 millones de clientes. Con esta base de usuarios, Revolut plantea su llegada a Colombia con la intención de facilitar la administración del dinero y las operaciones financieras transfronterizas. Consulte: Vicepresidente Restrepo cuestionó presupuesto de Petro: “No incluyeron pensiones, salud ni intereses de la deuda” La compañía se presenta como una de las superapps financieras más influyentes del mundo y busca aprovechar su experiencia internacional para entrar a un mercado que considera dinámico.

¿Qué dijo el CEO de Revolut sobre su llegada a Colombia?

Nik Storonsky, fundador y CEO de Revolut, afirmó que la licencia permitirá a la compañía llevar su tecnología y su modelo financiero al mercado colombiano. “Obtener esta licencia nos permite llevar nuestra tecnología de vanguardia y estabilidad financiera a un mercado dinámico, ofreciendo a los colombianos una plataforma transparente que devuelve el poder a sus manos”, comentó Storonsky. El directivo agregó que más de 80 millones de personas ya confían en Revolut y destacó los resultados financieros de la compañía como una muestra de su rentabilidad sostenida. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con la licencia de funcionamiento concedida por la Superintendencia Financiera, Revolut avanza así en la preparación de su operación bancaria en Colombia, con el lanzamiento previsto para 2027. Le puede gustar: ¿Dónde puede retirar la plata de Nequi tras su separación de Bancolombia este martes?

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