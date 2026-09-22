Prosperidad Social mantendrá pagos a damnificados del terremoto: estos son los 4 subsidios cobijados

Los beneficiarios de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Renta Joven y Compensación del IVA que resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto podrán mantener la continuidad de sus pagos, incluso cuando temporalmente no sea posible verificar algunos de los requisitos o corresponsabilidades exigidos para liquidar las transferencias. La medida fue autorizada por el Gobierno nacional mediante el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó. Según explicó Prosperidad Social, el objetivo es evitar que los hogares y personas beneficiarias pierdan o tengan retrasos en sus pagos debido a circunstancias que no les son atribuibles. “La medida busca evitar que beneficiarios pierdan o retrasen sus pagos por una situación ajena a ellos”, señaló Prosperidad Social. Le puede interesar: Renta Ciudadana: ¿qué pasó con el pago y cuándo lo harán?

¿A quiénes aplica la medida de Prosperidad Social?

La disposición cobija a los beneficiarios de cuatro programas de transferencias monetarias: Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven, siempre que se encuentren en municipios afectados por el terremoto y que las condiciones de la emergencia impidan realizar las verificaciones correspondientes. En los municipios con afectación directa, Prosperidad Social registra 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven. La entidad aclaró que estas cifras no deben sumarse como si correspondieran a personas u hogares distintos, pues puede existir coincidencia de beneficiarios entre los diferentes programas. La suspensión de las verificaciones tampoco será automática para todos los beneficiarios. Prosperidad Social deberá determinar mediante acto administrativo qué municipios y qué verificaciones quedan cobijados, teniendo en cuenta las afectaciones provocadas por el terremoto.

¿Qué verificaciones podrán suspenderse?

El decreto permite suspender temporalmente aquellas verificaciones que no puedan realizarse debido a daños o interrupciones en la infraestructura, los servicios o los sistemas de información necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones de los programas. Esto puede involucrar, entre otros aspectos, información relacionada con matrícula educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico y reporte de novedades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La situación es especialmente relevante en las zonas donde el terremoto afectó viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios esenciales. De acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citados en el decreto, la emergencia dejó afectaciones en 496 municipios de 16 departamentos, con 196.614 familias y 406.963 personas damnificadas. Por esta razón, Prosperidad Social podrá evitar que una persona o un hogar quede por fuera de un ciclo de pago simplemente porque una institución o sistema que debía reportar la información todavía no está funcionando con normalidad. Lea más: ¿Recibe Renta Ciudadana? El pago que esperaba hoy fue reprogramado para septiembre; le contamos

La medida puede durar hasta 12 meses

El Decreto Legislativo 1426 establece una facultad excepcional y temporal para Prosperidad Social. La entidad podrá aplicar la suspensión de determinadas verificaciones por un periodo de hasta 12 meses, aunque estas deberán restablecerse progresivamente a medida que se recuperen la infraestructura, los servicios y los sistemas de información afectados. Esto significa que la medida no elimina de manera permanente las corresponsabilidades de los programas ni modifica los requisitos de los beneficiarios. Tampoco representa la creación de un nuevo subsidio o un aumento en el valor de las transferencias. El propósito es garantizar la continuidad de los pagos a quienes ya estaban vinculados a los programas y que, debido a la emergencia, podrían enfrentar dificultades para acreditar temporalmente alguna condición. En otras palabras, el Gobierno busca que las consecuencias del terremoto no terminen convirtiéndose en una razón adicional para suspender las ayudas económicas que reciben los hogares y personas afectados. Le puede interesar: Renta Ciudadana: Gobierno inicia cuarto giro de 2026 por $346.342 millones, ¿quiénes reciben el pago?

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Los beneficiarios no tienen que asumir que la suspensión de las verificaciones aplica automáticamente en su caso. Prosperidad Social será la entidad encargada de establecer, mediante actos administrativos, los municipios y las verificaciones cobijadas por la medida. Por ello, la continuidad del pago dependerá de las condiciones definidas para cada programa y territorio, mientras se restablecen los sistemas y servicios afectados por el terremoto. Bloque de preguntas y respuestas: