Prueba de fuego para el Gobierno: Congreso definirá esta semana el presupuesto de 2027

El reloj corre y el plazo está llegando a su final para que el Congreso mantenga o modifique el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el otro año.

Antes de culminar su mandato, el gobierno Petro dejó una propuesta de $575,7 billones, pero la administración de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso una iniciativa de $59,2 billones por encima, aforando el monto en $634,9 billones. Este aumento se dio por el reconocimiento de las mayores presiones de gasto en pensiones, salud, nómina, Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), entre otros rubros.

Para tomar una decisión sobre el aforo del PGN 2027, las comisiones económicas de Senado y Cámara están citadas hoy, a las dos de la tarde, para avanzar en el debate, y cumplir lo que establece la norma, en el sentido de que el monto quede definido antes del 15 de septiembre.

Posible reducción del monto

Para el congresista antioqueño, Óscar Darío Pérez, uno de los principales aspectos negativos de aprobar un presupuesto de ese monto es que no exista una fuente de financiación suficiente, como los ingresos corrientes de la Nación. Esto implica recurrir en mayor medida a los ingresos de capital, que provienen principalmente de deuda o de la venta de activos. El parlamentario explicó que los ingresos del país, en términos generales, están repartidos aproximadamente en partes iguales entre ingresos corrientes e ingresos de capital: “Desde el punto de vista fiscal, esa composición no es sana para una economía: lo deseable es que los ingresos provenientes de impuestos y otras rentas corrientes tengan un mayor peso que los recursos de capital”.

Sin embargo, anotó que esta situación podría evitarse con la llamada Ley de Rescate Económico, que se presentará próximamente y contemplaría una reducción del gasto público. “Como no se plantea aumentar los impuestos, el ajuste estaría concentrado en el lado del gasto”, enfatizó el dirigente político. En ese contexto, Pérez señala que hasta que esa iniciativa no sea aprobada, no es posible tener una visión definitiva sobre el tamaño del presupuesto. “La propuesta supone una reducción del gasto superior a $40 billones. Si se aprueba, el monto final del presupuesto sería inferior al inicialmente planteado y podría ubicarse alrededor de los $590 billones”, estimó.

La lupa del Carf

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) lanzó una alerta sobre el rumbo de las finanzas públicas de Colombia y advirtió que el país necesita tomar decisiones de fondo para evitar que el deterioro fiscal se traduzca en un mayor endeudamiento y costos más altos de financiación. En referencia al Plan Financiero y al PGN, el organismo considera insuficientes las medidas temporales y plantea un ajuste fiscal estructural, permanente y creíble.

La recomendación pasa por contener el crecimiento del gasto público y garantizar que las nuevas obligaciones tengan fuentes de financiación permanentes, en lugar de depender de un mayor endeudamiento. Al mismo tiempo, el Carf pidió definir desde ahora una senda fiscal clara para 2028, cuando terminará la cláusula de escape, por lo que Colombia deberá retomar el cumplimiento pleno de la regla fiscal. El organismo advirtió que aplazar las decisiones aumentaría el tamaño del ajuste necesario. Con una deuda neta que podría ubicarse en 67,3% del PIB, estabilizarla en 2028 requeriría un superávit primario superior al 2% del PIB. Por eso, el Carf insiste en actuar con anticipación para recuperar la credibilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

¿Venta de activos?

Entre las alternativas para obtener recursos también aparece la eventual venta de activos del Estado. En ese escenario se ventila la posibilidad de vender una participación de Ecopetrol. El Estado posee actualmente una participación mayoritaria en la petrolera, por lo que podría analizarse una reducción de esa participación sin perder el control de la compañía. No obstante, la cotización actual de la acción no necesariamente representaría el mejor momento para realizar una operación de este tipo.

La alternativa podría evaluarse durante el próximo año, dependiendo de las condiciones del mercado y de la valoración de la empresa. Recientemente, en diálogo con este diario, el ministro de Hacienda Miguel Gómez admitió que no era un buen momento para salir de una porción accionaria de la compañía. Pero, también existen otras empresas y activos públicos que podrían ser considerados dentro de una estrategia de financiación. Entre ellos están algunas electrificadoras regionales y empresas industriales y comerciales del Estado.

El costo de la deuda

Otro punto de discusión está relacionado con las tasas de interés que ha tenido que pagar el Gobierno para financiarse mediante títulos de deuda pública TES. La colocación de títulos a tasas elevadas ha generado importantes ganancias para los inversionistas que adquirieron esos papeles. En el planteamiento del congresista Pérez se cuestiona si esas rentabilidades extraordinarias podrían ser objeto de una medida tributaria excepcional. Una posibilidad sería establecer, por una sola vez, un impuesto especial sobre las ganancias obtenidas con títulos adquiridos a tasas consideradas extraordinariamente altas.

La discusión, en todo caso, tendría que considerar las condiciones jurídicas, fiscales y de mercado para evitar efectos adversos sobre la confianza de los inversionistas y sobre el costo futuro de financiación del Estado. Bloque de preguntas frecuentes