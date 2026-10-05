Ministerio Minas perdería 47% de su presupuesto para 2027 y Deportes 44%: aquí los detalles

El Presupuesto General de la Nación (PGN) avanza en su recta final en el Congreso por un monto de 634,9 billones de pesos, tras superar el primer debate en las comisiones económicas. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sugiere que por lo menos unos 20 sectores tendrían recortes importantes, mientras el Gobierno alista una “Ley de Rescate Económico”. Igualdad y Equidad registra la mayor reducción. Su presupuesto pasa de $12,1 billones a $0,1 billones, una caída de $12 billones o 98,9%. El documento señala que esto responde principalmente a una reorganización institucional y a la reasignación de funciones hacia Inclusión Social y Reconciliación, por lo que la reducción no necesariamente significa la eliminación total de las políticas que tenían financiación. En Presidencia de la República, los recursos pasan de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027. La reducción es de $7,9 billones, equivalente a 77,2%. Parte de la diferencia se explica porque en 2026 este sector administró recursos extraordinarios de la UNGRD destinados a la emergencia por frentes fríos. Le puede gustar: Gobierno propone modificar presupuesto y trasladar $1,2 billones para atender crisis energética El sector de Minas y Energía pasa de $14,3 billones a $7,5 billones, con una reducción de $6,8 billones, equivalente a 47,4%. En Deporte y Recreación, el presupuesto baja de $0,5 billones a $0,3 billones, una reducción de 43,8%. El documento advierte que después del último debate se adicionaron algunos recursos, aunque el monto actualizado todavía no estaba disponible en la información suministrada. Cabe destacar que estos recortes todavía no son definitivos y están sujetos a cambios, como ya se mencionó, el proyecto debe cumplir su trámite por el Legislativo.

Por su parte, Planeación pasa de $1,9 billones a $1,2 billones, con una disminución de $0,7 billones o 37,3%. Agricultura y Desarrollo Rural baja de $4,4 billones a $2,8 billones, una reducción de $1,6 billones o 36,5%.

Un presupuesto más alto

El Gobierno de Abelardo de La Espriella presentó a finales de agosto un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, $59,9 billones más que los $575 billones que había radicado la administración de Gustavo Petro. El 14 de septiembre, las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara aprobaron ese monto para la vigencia de 2027. Sin embargo, el aumento del presupuesto total no significa que todos los sectores reciban más recursos. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, 20 sectores y entidades presentan reducciones reales frente a 2026. Más de la mitad del incremento del presupuesto, unos $31 billones, corresponde a obligaciones y gastos que quedaron pendientes de financiación en el proyecto anterior.

¿Por qué hay recortes si el presupuesto aumenta?

José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sostuvo que un ajuste fiscal implica necesariamente reducciones en algunos sectores del PGN. Entérese: Santos dice que críticas a la JEP “tienen bastante razón” y que no hay que prorrogar sus límites Según el análisis, el problema está relacionado con el crecimiento del déficit y de la deuda pública. El presupuesto aumenta cerca de $60 billones, pero más de $30 billones corresponden a deuda pública, lo que incrementa también las obligaciones asociadas al servicio de la deuda. Salazar señaló que Colombia ha adquirido compromisos de gasto por encima de su capacidad de generar ingresos. Desde 2024, además, los objetivos de recaudo no se han cumplido, mientras la deuda y el déficit han seguido creciendo. En ese escenario, el aumento del presupuesto total puede coexistir con menores recursos para determinados ministerios y sectores. El documento lo describe como una manifestación de la situación fiscal del país.

La Ley de Rescate Económico

La estrategia fiscal contempla tres etapas: el PGN de 2027, una Ley de Rescate Económico y posteriormente medidas estructurales que quedarían incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno plantea que la Ley de Rescate Económico permita reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB durante 2027, lo que representaría alrededor de $42 billones.

Salazar mencionó que el ajuste busca recuperar la trayectoria establecida por la regla fiscal, que contempla una reducción del déficit hasta 3%. Sin embargo, señaló que será necesario revisar en detalle los sectores que asumirán el ajuste. El análisis también señala que la reducción del endeudamiento podría abrir espacio fiscal para otros sectores, aunque el ajuste implica definir qué gastos tendrán prioridad dentro de los recursos disponibles.

¿Qué pasa con la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles?

Dentro del proceso de ajuste también aparece el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Salazar dijo que durante el Gobierno anterior se utilizó deuda pública para pagar a Ecopetrol obligaciones relacionadas con el fondo. Para 2027, el nuevo Gobierno plantea pagar esas obligaciones con recursos en efectivo del presupuesto, en lugar de utilizar nuevamente títulos de deuda. El PGN contempla alrededor de $9,5 billones para el FEPC. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La discusión presupuestal, de acuerdo con el análisis del Observatorio Fiscal, refleja la presión que genera el endeudamiento sobre el gasto público: a medida que aumentan las obligaciones financieras, quedan menos recursos disponibles para otros sectores. Consulte: Inversión privada podría crecer 7,45 puntos del PIB y darle un nuevo motor a Colombia: Fedesarrollo Bloque de preguntas y respuestas: