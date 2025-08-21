Presupuesto 2026: esto son los sectores con más recortes y los que recibirán más recursos

Presupuesto 2026: los sectores con más aumentos en bienes y servicios

El rubro de bienes y servicios tiene otra cara. Habrá sectores que ganarán protagonismo en 2026. Las principales alzas se dará en igualdad y equidad, con un salto de 100,3%; información estadística, que crecería 43,8%; Registraduría, con un incremento de 29,9%. Asimismo, Congreso de la República, con un aumento del 22,6%; y Transporte, con una variación positiva de 21,7%.

En contraste, las reducciones impactarían a sectores como Hacienda, con una caída de 16,4%; inclusión social y reconciliación, con -10,8%; Fiscalía, con -2,3%; y Planeación, con -5,1%. En total, el rubro de bienes y servicios ascendería a $18,8 billones en 2026, con una variación positiva de 7,7% frente al año anterior. Lea aquí: Las tres alertas de la Contraloría que preocupan por el Presupuesto 2026 del Gobierno Petro La Rama Ejecutiva, que agrupa sectores como deporte, vivienda, cultura, empleo y comercio, tendría una variación positiva de 7,9%, al pasar de $5,9 billones a $6,4 billones en 2026. En paralelo, la Fiscalía y otros organismos autónomos, entre ellos el Congreso y la rama de empleo público, registrarían un aumento de 14,3%, al crecer de $3,3 billones a $3,8 billones.

Un presupuesto desfinanciado y en discusión

La discusión sobre el futuro fiscal del país sigue abierta en el Congreso. El presidente, Gustavo Petro, se reunió con las comisiones económicas del Senado para buscar consensos sobre el Presupuesto, aunque el encuentro dejó más dudas que certezas. La senadora Angélica Lozano calificó la cita como una reunión “tranquila pero poco concreta” y lanzó una advertencia.

Petro y su ministro de Haciendo, Germán Ávila.

“El gobierno aún no ha explicado si lo que quiere es una Ley de Financiamiento o una reforma tributaria. La diferencia radica en que si presentan financiamiento es para cubrir un hueco, que en este caso sería el del presupuesto desfinanciado, o si es una tributaria es para agregar recursos adicionales”. Para Lozano, la meta de recaudo de $26 billones le “dejará una bomba fiscal al próximo gobierno”, ya que se estaría presentando un Presupuesto sobreestimado. Puede conocer: El Presupuesto General del 2026 no es viable atado a una reforma tributaria

Críticas de la oposición: “un presupuesto atado a la tributaria”

La oposición, en particular Cambio Radical, no asistió a la reunión en Casa de Nariño y lanzó críticas al proyecto. “El presupuesto es una burla porque está desfinanciado y atado a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada, proyectado sobre posibles ingresos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”. El partido también cuestionó que el aumento de $29,7 billones en gastos de funcionamiento privilegie la burocracia sobre la inversión social y recalcó que el escenario legítimo de debate debe ser el Congreso, no encuentros políticos con el Ejecutivo.