Prestan plata por Apps y le vuelven la vida una pesadilla

Esta es la razón por la cual estas plataformas no exigen fiadores ni historial crediticio, ni certificados laborales, ni fotocopias ampliadas: porque no hay un seguro más poderoso que el de acceder a la lista de contactos de sus clientes. Que es peor que ojear el álbum familiar del pobre deudor. La vergüenza es quizá el sentimiento predominante entre quienes acceden a estos créditos informales . Casi siempre lo hacen a escondidas de sus familias y amigos, de manera que la posibilidad de quedar expuestos es el mejor incentivo para exigir tasas de interés que exceden por mucho cualquier tope legal, o para acorralar a un desprevenido en busca de unos pesos adicionales. Además de la lista de contactos, estas aplicaciones tienen acceso a la galería de fotos, los mensajes de texto y hasta la localización.

Como no tenía con qué pagar ese mismo día, pidió una semana más de plazo, que terminó costándole $50.000 pesos adicionales. Aunque los pagó, en ese momento aparecieron las primeras amenazas: si no pagaba antes del día y la hora de vencimiento, entonces los prestamistas le mandarían una foto suya a sus contactos más cercanos con un mensaje en el que decían que era una ladrona, una estafadora y una mala paga.

Pero si bien las víctimas de este modelo de extorsión son en su mayoría de las clases sociales más bajas, donde la educación financiera es escasa y las necesidades abundantes, no solo sucede allí. Conocimos la historia de un curtido periodista y escritor que también cayó en medio de una urgencia de plata. Aún después de haber saldado las deudas, nadie se atreve a revelar su identidad. De nuevo, la vergüenza.

Basta con dar una vuelta por los comentarios de Facebook o por las reseñas en Google para darse cuenta de que los tumbados se cuentan en múltiplos de cien. La mayoría de estas aplicaciones tienen más de 100.000 descargas, hay un par que incluso superan el millón.

“La peor experiencia de mi vida, tengo a un familiar en el hospital por culpa de esta gente” escribió alguien hace un par de días en el muro de Facebook de Súper Crédito. “La peor experiencia, te dicen que te prestan una cantidad y te quitan la mitad, te dan siete días para pagar y antes de que llegue la fecha de pago empiezan a acosar con llamadas y se apropian de tus contactos diciendo que uno utilizó sus números ilícitamente, que los puso de fiadores. Son una porquería, no se lo recomiendo a nadie” escribió alguien más en las reseñas de Google de la misma aplicación que tiene más de 50 mil descargas.

Pero las denuncias sobre los abusos que cometen quienes están detrás de estas aplicaciones no se han quedado solamente en quejas de redes sociales o medios de comunicación. Desde mayo del 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció una investigación a Nanocred Colombia, propietaria de Profin app, por presuntas violaciones de los derechos de los consumidores y el régimen de datos personales. Entre las infracciones que estaría cometiendo la aplicación, la Superintendencia encontró información engañosa, publicidad engañosa, falta de información, usura, información incompleta, no contar con los mecanismos de PQRS y no atender los requerimientos de información realizados por la Autoridad.

Han pasado once meses desde el anuncio de la entidad y la plataforma sigue en línea, tiene más de un millón de descargas y una calificación de 3,7 estrellas de 5 posibles en Google. “Esta app es un completo robo, me decía que tenía un desembolso de $50.000 y el total a pagar era $60.000, acepté y solo me llegaron $46.000 con un interés del doble y solo seis días para pagar. Deberían cumplir con lo que prometen”, escribió una de las usuarias hace dos meses. “Pésimo servicio, cómo es posible que le fijen una fecha para pago y tres días antes le empiezan a llamar y a enviar mensajes diciendo que lo van a reportar. Realmente no recomiendo esa app, pues aunque es fácil para desembolsar el dinero, son muy exagerados e inoportunos”, completa otra de las víctimas recientes.

¿Por qué si las autoridades tienen conocimiento de estas prácticas no hacen nada? Es la pregunta que se hacen las víctimas y quienes conocen de cerca el fenómeno de los pagadiarios como Carlos Eduardo Mira, director de Fomentamos, una Corporación que en asocio con cooperativas y ONG´s lleva 20 años arrebatándole víctimas a los pagadiarios que suelen estar soportados en estructuras criminales.