“Presidente, cuide a Ecopetrol”: así es el adiós de Felipe Bayón

¿Qué viene ahora para Felipe Bayón?

“El viernes será mi último día de trabajo y me tomaré unas vacaciones con mi hija y mi familia, algo que no hemos podido hacer en un tiempo. Aunque algunas personas me han preguntado acerca de mis planes futuros, creo que esta es la primera vez, en los 30 años que he trabajado, en los que no tengo un plan específico, y eso está bien. Es importante tomarse un tiempo para pensar”.

Usted había manifestado su interés de quedarse en la compañía. ¿Por qué decide renunciar?

“Es importante aclarar que no se trata de una renuncia. Lo más importante son las instituciones y las organizaciones, que es lo que hay que proteger. Las personas pueden ir y venir, pero lo importante es que las instituciones estén fortalecidas. En el caso de Ecopetrol, es una compañía que ha sabido superar con éxito la crisis del 2015 y 2016, así como la crisis del covid en 2020, convirtiéndose en una de las únicas dos empresas del sector que obtuvo utilidades ese año. Ecopetrol ha logrado fortalecerse en términos de seguridad industrial, operaciones y resultados financieros. Como he mencionado anteriormente, uno debe saber cuándo llegar y cuándo irse. En junio del año pasado me hicieron una oferta para trabajar por fuera del país, y en ese momento les dije a las personas que me estaban invitando a acompañarlos, en un proyecto muy bonito de descarbonización en gran escala, ‘yo me quedo en Ecopetrol hasta la asamblea’. Y eso es lo que va a suceder en un par de días. Posteriormente, decidí no aceptar la oferta debido a que estaba lejos de Colombia. Todo esto lo hablé con la junta directiva, siempre en un marco de respeto y buena relación”.

¿Cómo cambia Ecopetrol con la nueva junta y el direccionamiento que viene desde el Gobierno Nacional?

“La junta directiva de Ecopetrol en la actualidad es de primer nivel y cuenta con profesionales altamente experimentados y capacitados. Desde su llegada, en octubre del año pasado, han brindado su apoyo a la estrategia de la compañía para el año 2040. Aunque siempre habrá oportunidades para acelerar ciertos temas, la empresa ya cuenta con una hoja de ruta clara, habiendo aprobado el plan de negocios para el año 2023 y el plan indicativo para los próximos tres años. Sin embargo, como ocurre con los pilotos, a pesar de conocer su ruta de antemano, pueden encontrarse con situaciones inesperadas. Ecopetrol también podría tener que ajustar su dirección. La compañía ha demostrado su capacidad para ser flexible y rápida en términos de reacción y liderazgo, y está en buenas manos bajo la dirección estratégica de la junta directiva”.

Durante toda su trayectoria en la cabeza del Grupo Ecopetrol, ¿qué le quedó faltando?

“Aunque hemos logrado mucho, creo que todavía hay más por hacer en el futuro. Ya desde afuera y como accionista de Ecopetrol, que también soy, me encantaría ver el desarrollo de nuestros grandes descubrimientos de gas en Uchuva y Orca, los cuales abrieron la puerta a siete pozos más grandes en el Caribe colombiano. También me gustaría ver la producción de hidrógeno verde en las refinerías de Barranca y Cartagena. Además, me emociona pensar en el liderazgo de ISA en la interconexión eléctrica regional entre Colombia y Ecuador, Colombia y Venezuela, Colombia y Panamá, Ecuador y Perú, Perú y Chile, y en Brasil con Bolivia. Estas son cosas que veré desde el otro lado de la barrera”.

Durante su liderazgo, usted enfrentó momentos críticos en la compañía, aunque también contó con algunos golpes de suerte, como la guerra en Ucrania que provocó un aumento en el precio del petróleo, lo que permitió que la empresa obtuviera resultados impresionantes, como los que ha estado demostrando...

“Alguien me dijo una vez que a la suerte hay que ayudarla. Si bien es cierto que el precio del Brent aumentó un 38% en 2022 en comparación con 2021, y esto tuvo un gran impacto en nuestros resultados, también hay otros factores que contribuyeron al éxito de la compañía, pues las utilidades subieron 100%. Durante este tiempo, nuestras refinerías estaban funcionando a plena capacidad con una disponibilidad operativa superior al 96%. Además, ampliamos la capacidad de refinación en la refinería de Cartagena, la cual generó más de $2 billones de utilidad el año pasado. La refinería de Barranca también fue ampliada y seleccionada como la mejor de América Latina. Los sistemas de transporte, como oleoductos y poliductos, transportaron más que en años anteriores y la producción de hidrocarburos alcanzó niveles similares a los de antes de la pandemia. Todo esto permitió garantizar el suministro de gasolina, diésel, jet y gas para los colombianos. Así que sí, el precio del petróleo tuvo un impacto positivo en nuestra compañía, pero no fue la única razón detrás de nuestro éxito. Se necesitó un gran trabajo para estar preparados y aprovechar la oportunidad cuando llegó”.

Va a enfrentar a su última asamblea de accionistas en un contexto en el que el precio de la acción ha bajado, ¿cómo va a responderles por el valor de su inversión?

“Es importante considerar la valorización de las acciones y su evolución en el mediano y largo plazo. Cuando llegué, la acción estaba en torno a $1.600 o $1.700 , y ahora está en $2.400, lo que refleja la percepción de los accionistas sobre el futuro de la empresa. Es fundamental proteger la compañía y proporcionar certidumbre en cuanto a su dirección. Anteriormente se había dicho que no habría más exploración en el país, pero ahora se está considerando nuevamente. Los ministerios de Hacienda, Comercio, Industria, y Turismo y Minas emitieron un comunicado sobre los cinco pilares de la transición, que señala que seguirá habiendo hidrocarburos. Los accionistas también consideran el dividendo, y este año Ecopetrol podría distribuir el dividendo más alto de su historia si se aprueba en la Asamblea General de Accionistas el jueves. Es importante tener en cuenta estos dos elementos para comprender la valorización de la acción”.