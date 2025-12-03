x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así quedaron los precios para volar con Avianca, Latam y JetSmart tras la normalización de los A320

Con la flota A320 totalmente restablecida y la operación aérea normalizada, los precios de los tiquetes empiezan a estabilizarse. En rutas como Bogotá–Medellín y Bogotá–Cartagena, las tarifas muestran variaciones por horario y alta demanda de temporada tras superar la contingencia.

  • La operación aérea en Colombia volvió al 100% después de que las tres aerolíneas actualizaran el software de los A320. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    La operación aérea en Colombia volvió al 100% después de que las tres aerolíneas actualizaran el software de los A320. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 10 horas
bookmark

Después de que el Ministerio de Transporte confirmó el 2 de diciembre que los 130 aviones A320 ya están actualizados con el software y listos para operar, las aerolíneas empezaron a normalizar su servicio. Según el comunicado oficial, la flota restablecida incluye 124 aviones de Avianca, 5 de Latam y 1 de JetSmart, y más del 95% de los pasajeros afectados ya fue reacomodado. Desde este miércoles 3 de diciembre, la operación comercial volvió a la normalidad y las empresas comenzaron a ajustar sus tarifas para la temporada alta.

Antes de la contingencia, que sucedió el viernes 28 de noviembre, las aerolíneas ofrecían promociones especiales por el Black Friday 2025 — por ejemplo, vuelos nacionales desde cerca de $49.300 en rutas seleccionadas. Luego de la orden de tierra para los A320, las compañías detuvieron parcialmente su operación: la flota de Avianca sufrió suspensión masiva, lo que redujo significativamente la oferta de asientos.

Le puede interesar: Colombia recupera normalidad aérea tras crisis de software en los Airbus A320: el 98% de los vuelos operarán este martes

Con la recuperación total de su flota, Avianca restableció su oferta en rutas nacionales. Para viajar entre Bogotá y Medellín —o viceversa— este jueves 4 de diciembre, los tiquetes están disponibles desde $176.100 y llegan hasta $592.000 en categoría básica, dependiendo del horario. Para el regreso, los precios se mantienen en rangos similares, entre $176.100 y $322.000, sin variaciones elevadas.

Si el destino es Cartagena, viajar en horarios de alta demanda como 5:00 a. m., 6:00 a. m. o 9:00 a. m. cuesta $427.130. Pero si el vuelo se toma a las 8:00 a. m., la tarifa sube a $602.110. Para otras horas del día, los valores oscilan entre $335.000 y $377.000.

En cuanto a rutas internacionales, un tiquete Bogotá–Madrid se encuentra en $1.503.000.

JetSmart: tarifas presionadas por la contingencia y el inicio de temporada

JetSmart también retomó su programación, aunque los precios siguen marcados por la alta demanda de diciembre y el puente de Velitas. Para vuelos Medellín–Bogotá o Bogotá–Medellín desde este miércoles 3 de diciembre, las tarifas empiezan en $816.000, un valor elevado frente a la media habitual.

Desde el jueves 4 de diciembre, los precios bajan: $383.000 en vuelos de 10:00 p. m.; $419.000 para las 12:30 p. m. y hasta $844.000 si se viaja a las 4:45 a. m.

Para los trayectos de regreso, los tiquetes comienzan desde $213.000. En rutas a Cartagena, ya sea desde Bogotá o Medellín, hay tarifas desde $580.000 hasta $1,4 millones, dependiendo del horario. Para el lunes 8 de diciembre, los valores caen a $270.000.

En el panorama internacional, JetSmart tiene vuelos directos a Río de Janeiro desde más de $1,9 millones hasta $2,4 millones, y a Punta Cana desde más de $1,2 millones, o con escala desde más de $600.000.

Lea más: Avanza la actualización de los Airbus: 87% de la flota de aviones A320 en Colombia ya está lista

Latam, oferta disponible con tarifas variables

Latam también restableció su operación con cinco aeronaves afectadas según el Ministerio de Transporte. En las rutas Bogotá–Medellín y Medellín–Bogotá, las tarifas en plan económico empiezan en $284.000 y suben hasta $743.000, según la hora del vuelo.

Hacia Cartagena, los precios oscilan entre $684.000 y $743.000.

En rutas internacionales como Bogotá–Madrid, las tarifas están desde $4,1 millones viajando este jueves, o desde $2,7 millones entre viernes y domingo, según la modalidad y el horario.

Operación aérea completamente normalizada

Según el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, desde este miércoles 3 de diciembre el país cuenta nuevamente con operación aérea totalmente restablecida. A partir del 4 de diciembre, los vuelos solo estarán sujetos a las eventualidades normales del sector, como clima o tráfico aéreo, dejando atrás la contingencia por la actualización de software de Airbus.

Conozca también: Airbus enfrentaría un nuevo problema de calidad en varios de sus aviones A320

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué aerolíneas retomaron operaciones tras la actualización de los A320?
Avianca, Latam y JetSmart restablecieron sus vuelos nacionales e internacionales, después de que el Ministerio de Transporte confirmara la actualización de software en 130 aeronaves.
¿Cuándo se normalizó la operación de los A320 en Colombia?
Desde el miércoles 3 de diciembre, tras actualizar el software de los 130 Airbus A320.
¿Cuánto cuestan los vuelos nacionales más económicos con Avianca, Latam y JetSmart?
Bogotá–Medellín desde $176.100 (Avianca), $284.000 (Latam) y $383.000 (JetSmart), según horario y temporada.
¿Qué rutas internacionales se han reanudado y sus precios aproximados?
Bogotá–Madrid desde $1,5 millones (Avianca) y $2,7–$4,1 millones (Latam), Río de Janeiro $1,9–$2,4 millones (JetSmart).

Temas recomendados

Transporte
Ministerio de Transporte
Aerolíneas
Avianca
Latam
Airbus
Airbus A320
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida