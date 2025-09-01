Precio del oro se acerca a su récord histórico y la plata rompe la barrera de los US$40

El oro volvió a brillar en los mercados internacionales. Este lunes 1 de septiembre, el metal precioso cotizó en US$3.469,84 la onza, su nivel más alto desde abril ya solo 30 dólares de su récord histórico (US$3.500,05). El avance fue del 0,7% en el oro al contado, mientras que los futuros en Estados Unidos para entrega en diciembre subieron 0,8% hasta US$3.542,8. Entérese más: La historia del nuevo molino que subirá 50% la producción de oro de Aris Mining, en Segovia, Antioquia La explicación detrás de este salto está en dos factores:la expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de septiembre y la debilidad del dólar, que se negocia en mínimos de más de un mes frente a una canasta de divisas. Un billete verde más barato hace que el oro resulte más accesible para compradores internacionales.

La escalada en el oro también se entiende en el marco de las tensiones comerciales. En abril, el metal alcanzó su récord de US$3.500 la onza tras el anuncio de aranceles globales por parte de Trump. FOTO: Made with Google AI

La plata rompe la barrera de los US$40 por primera vez desde 2011

El protagonismo, sin embargo, se lo llevó la plata. El metal blanco superó los US$40 por onza por primera vez desde septiembre de 2011, con una subida intradía de hasta 2,3% para alcanzar los US$40,6. El repunte de la plata no es menor, en lo que va de 2025, acumula ganancias cercanas al 40%, superando con creces el desempeño del oro. La fuerte demanda de fondos cotizados respaldados por plata ha drenado los inventarios disponibles en Londres, generando escasez en el mercado y elevando las tasas de arrendamiento del metal a niveles de 2%, muy por encima del promedio histórico cercano a cero.

Además, la semana pasada Washington incluyó a la plata en su lista de minerales críticos, junto con el paladio, lo que eleva su perfil estratégico y su atractivo como refugio.

¿Qué está impulsando el rally de los metales preciosos?

Según Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank, paraBloomberg, tanto el oro como la plata vienen de fuertes ganancias el viernes pasado, apoyados por: -Una inflación persistente en Estados Unidos. -La caída en la confianza del consumidor . -La expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed. -Y las crecientes dudas sobre la independencia del banco central. Siga leyendo: Cae otra pirámide en Colombia: prometía hasta 20% de ganancia por la compra de oro A esto se suma la tensión política.El presidente Donald Trump ha criticado de forma reiterada a la Reserva Federal e incluso impulsó la destitución de la gobernadora Lisa Cook, cuyo futuro en la junta está ahora en manos de un tribunal. La incertidumbre sobre la independencia del banco central eleva la demanda de refugios como el oro y la plata.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.