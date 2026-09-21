Pragma apuesta US$8 millones para crecer en América y acelerar sus servicios de inteligencia artificial

La tecnología que utilizan bancos, comercios y grandes compañías para vender, atender clientes o procesar información se está convirtiendo en el nuevo terreno de expansión de Pragma, empresa tecnológica de origen antioqueño que, después de 30 años de historia, busca acelerar su crecimiento en América. La compañía alcanzó un acuerdo de coinversión con Amazon Web Services (AWS) por US$4 millones durante tres años, recursos que serán destinados a actividades de generación de demanda, desarrollo de nuevos negocios y acompañamiento a organizaciones que quieran adoptar tecnologías de nube, datos e inteligencia artificial. Pero el acuerdo no implica solamente que AWS ponga recursos. Según explicó a este diario Marcos Vélez Botero, CEO y presidente de Pragma, la compañía también deberá aportar otros US$4 millones, por lo que el plan contempla una inversión conjunta de US$8 millones. “Es un ejercicio de coinversión. Ellos tienen que poner cuatro y nosotros tenemos que poner cuatro durante tres años”, explicó Vélez. El objetivo es utilizar ese músculo para abrir nuevas cuentas y ampliar las conversaciones con clientes actuales, especialmente en los sectores financiero y de retail, dos de los mercados en los que Pragma tiene mayor experiencia. La empresa trabaja actualmente desde Colombia para más de 10 países de América. Colombia continúa siendo su principal mercado y representa alrededor del 65% del negocio, mientras que la estrategia de expansión incluye mercados como Panamá, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México y Estados Unidos, donde cuenta con presencia en Florida. Le puede interesar: El costo eléctrico de la IA: sus centros de datos consumirán tanta energía como Japón en un año

De US$53 millones a una meta de US$60 millones

Pragma tiene alrededor de 1.200 colaboradores y cerca de 900 trabajan desde Colombia. FOTO CORTESÍA PRAGMA

El crecimiento regional también se refleja en las cuentas de la compañía. Pragma cerró 2025 con una facturación de alrededor de US$53 millones y Vélez estima que este año podría terminar cerca de US$60 millones, lo que representaría un crecimiento de aproximadamente 11% a 12%. El ejecutivo reconoce que el comienzo de 2026 estuvo marcado por una pausa en algunas decisiones de inversión de las empresas, mientras las organizaciones trataban de entender qué podían hacer realmente con las nuevas herramientas de inteligencia artificial. “En el principio del año la conversación alrededor de lo que se podía hacer con las nuevas tecnologías ralentizó un poco la adopción de proyectos”, señaló. La expectativa, sin embargo, es que esa etapa de experimentación se traduzca en proyectos concretos. Parte de los US$8 millones de inversión conjunta con AWS estará precisamente enfocada en llevar esas tecnologías a procesos reales: modernización de activos digitales, integración de sistemas, manejo y gobierno de datos y desarrollo de aplicaciones y servicios soportados en inteligencia artificial. “Todo ese mundo de cómo darle vida a la inteligencia artificial para que sea realmente un servicio de solución de problemas”, resumió Vélez. Lea más: Ola masiva de despidos por IA sacude a empresas tecnológicas; serán 300.000 desempleados para 2026

IA: más productividad, pero también un reto para el empleo

Uno de los cambios que Pragma está observando entre sus clientes es que la inteligencia artificial pasó de ser una conversación experimental a una herramienta con la que las compañías buscan obtener eficiencias. El reto está en hacerlo sin comprometer la seguridad ni la información de los usuarios. “IA ha generado una expectativa muy grande dentro de los equipos de alta dirección alrededor de cómo encontrar eficiencias muy rápidas”, explicó Vélez. Pero esa búsqueda tiene que conciliarse con la protección de datos, la confidencialidad y la seguridad de los sistemas. Para Pragma, además, la IA está modificando la forma en que se construyen los productos digitales. Vélez asegura que la capacidad de producción de servicios digitales es hoy mucho mayor y que, en determinados procesos, pueden trabajar hasta tres veces más rápido que hace cuatro o cinco años. Eso no significa, en su lectura, que desaparezca la necesidad de profesionales tecnológicos. El cambio está en las habilidades que se requieren. “Es posible que unas líneas de código las pueda tirar ahora un agente, pero interactuar de buena manera con ese ecosistema tecnológico necesita contexto”, sostuvo. Por eso la compañía está reentrenando a sus propios equipos para que puedan trabajar con las nuevas herramientas. Pragma cuenta con unos 1.200 colaboradores, de los cuales alrededor de 900 están en Colombia. No todos son ingenieros: la organización reúne profesionales de áreas como antropología, sociología, psicología, investigación y estadística, además de especialistas en negocios y tecnología. “Nosotros somos profesionales de muchas áreas”, explicó Vélez, al señalar que comprender al usuario y al negocio sigue siendo fundamental incluso cuando parte de la ejecución tecnológica se automatiza. Conozca también: ¡Aproveche! Nequi y AWS abren 300.000 cupos gratuitos para aprender IA y computación en la nube

Un socio estratégico para AWS

El acuerdo de inversión llegó acompañado de otro reconocimiento. AWS clasificó a Pragma como Partner Premier, una categoría que, según la compañía, reconoce capacidades técnicas, experiencia y resultados de sus socios. Vélez explicó que para alcanzar este nivel Pragma tuvo que demostrar experiencia en distintas competencias, contar con personal certificado y presentar casos de éxito. La empresa acumula siete certificaciones o competencias evaluadas y, para cumplir los requisitos, ha presentado decenas de casos de éxito. Más de 300 pragmáticos cuentan con competencias relacionadas con estas tecnologías. Entre los proyectos que la compañía destaca están trabajos realizados para organizaciones como Grupo Éxito y Bancolombia, además de proyectos con compañías del sector financiero y retail en otros países de la región. Ahora el desafío es convertir esa experiencia en nuevos contratos. La apuesta de Pragma es que la coinversión con AWS permita multiplicar las oportunidades comerciales y llevar servicios de nube, datos e inteligencia artificial a más organizaciones. Vélez reconoce que el mercado está atravesando una transformación comparable, en su dimensión, con otros grandes cambios tecnológicos de la historia. Y utiliza una comparación personal para explicar cómo ve el futuro del trabajo: así como la llegada del tractor no acabó con todas las labores del campo, sino que modificó la forma de hacerlas, considera que la inteligencia artificial cambiará los oficios tecnológicos sin necesariamente eliminar la necesidad de personas. “Lo que hemos aprendido es a trabajar apoyados en que esto es bueno porque habilita un montón de posibilidades. Y entonces lo que terminamos haciendo es más cosas”, concluyó. Bloque de preguntas y respuestas: