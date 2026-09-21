Pragma apuesta US$8 millones para crecer en América y acelerar sus servicios de inteligencia artificial

La tecnología que utilizan bancos, comercios y grandes compañías para vender, atender clientes o procesar información se está convirtiendo en el nuevo terreno de expansión de Pragma, empresa tecnológica de origen antioqueño que, después de 30 años de historia, busca acelerar su crecimiento en América.
La compañía alcanzó un acuerdo de coinversión con Amazon Web Services (AWS) por US$4 millones durante tres años, recursos que serán destinados a actividades de generación de demanda, desarrollo de nuevos negocios y acompañamiento a organizaciones que quieran adoptar tecnologías de nube, datos e inteligencia artificial.
Pero el acuerdo no implica solamente que AWS ponga recursos. Según explicó a este diario Marcos Vélez Botero, CEO y presidente de Pragma, la compañía también deberá aportar otros US$4 millones, por lo que el plan contempla una inversión conjunta de US$8 millones.
“Es un ejercicio de coinversión. Ellos tienen que poner cuatro y nosotros tenemos que poner cuatro durante tres años”, explicó Vélez.
El objetivo es utilizar ese músculo para abrir nuevas cuentas y ampliar las conversaciones con clientes actuales, especialmente en los sectores financiero y de retail, dos de los mercados en los que Pragma tiene mayor experiencia.
La empresa trabaja actualmente desde Colombia para más de 10 países de América. Colombia continúa siendo su principal mercado y representa alrededor del 65% del negocio, mientras que la estrategia de expansión incluye mercados como Panamá, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México y Estados Unidos, donde cuenta con presencia en Florida.
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