Desempleo desestacionalizado registró su mayor aumento mensual desde pandemia, ¿qué lo disparó?

El desempleo desestacionalizado en Colombia pasó de 8,3% en julio a 9,7% en agosto, un incremento de 1,4 puntos porcentuales en un solo mes. Se trata del mayor aumento mensual registrado desde abril de 2020, de acuerdo con un análisis del economista Diego Montañez.
La cifra permite observar la evolución del mercado laboral sin que los cambios habituales de determinadas épocas del año distorsionen la comparación. En términos sencillos, al desestacionalizar los datos se busca separar los movimientos normales que ocurren por factores propios de cada temporada para identificar mejor cambios recientes en el empleo.