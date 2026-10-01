Desempleo desestacionalizado registró su mayor aumento mensual desde pandemia, ¿qué lo disparó?

El desempleo desestacionalizado en Colombia pasó de 8,3% en julio a 9,7% en agosto, un incremento de 1,4 puntos porcentuales en un solo mes. Se trata del mayor aumento mensual registrado desde abril de 2020, de acuerdo con un análisis del economista Diego Montañez. La cifra permite observar la evolución del mercado laboral sin que los cambios habituales de determinadas épocas del año distorsionen la comparación. En términos sencillos, al desestacionalizar los datos se busca separar los movimientos normales que ocurren por factores propios de cada temporada para identificar mejor cambios recientes en el empleo.

El resultado de agosto rompió la tendencia de reducción que había mostrado el desempleo durante el año. Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, la tasa desestacionalizada regresó a niveles que no se observaban desde noviembre de 2024.

Desempleo cayó en agosto

La principal señal de deterioro estuvo en la cantidad de personas ocupadas. En agosto, la población ocupada cayó 0,5% frente al mismo mes del año anterior, un resultado que contrasta con los crecimientos superiores al 2% registrados durante meses anteriores. En términos netos, se crearon cerca de 388.000 empleos, pero esta generación fue contrarrestada por la destrucción de aproximadamente 515.000 puestos. El resultado fue una reducción de 126.000 personas ocupadas. Investigaciones Económicas de Bancolombia señaló que este comportamiento representa una señal de debilidad del mercado laboral y planteó que parte del resultado podría estar relacionada con el efecto del terremoto sobre el empleo. Consulte: Desempleo en Colombia cayó a 8,1% en julio: la tasa más baja de este mes desde 2001 Aunque el balance general fue negativo, algunos sectores aumentaron su número de ocupados. Comercio y reparación de vehículos, administración pública, salud y educación, junto con construcción, lideraron la generación de empleo. En conjunto, estos sectores aportaron 326.000 nuevos ocupados. El comercio y la reparación de vehículos concentraron la mayor parte, con 150.000 empleos adicionales, equivalentes al 38,6% de los nuevos puestos generados durante agosto. La administración pública también mantuvo una participación importante. Este sector aportó 24,7% de los nuevos empleos, aunque su peso en la generación de ocupación fue menor al observado durante meses anteriores.

Loa sectores más golpeados

La pérdida de empleo se concentró en varios sectores de la economía. Entre ellos estuvieron la industria, las actividades artísticas, la agricultura y ganadería, las actividades inmobiliarias, el sector financiero, alojamiento y comidas, información y comunicaciones y los servicios públicos domiciliarios. Entérese: Desempleo en Medellín sigue entre los más bajos, pero suma 30.000 nuevos desocupados en último año Este comportamiento explica parte de la diferencia entre los empleos creados y los destruidos durante el mes. Mientras algunos sectores incorporaron trabajadores, otros registraron una reducción suficiente para llevar el balance total a terreno negativo.

¿Qué papel tuvo el empleo público?

Durante 2026, el empleo público había mantenido un aporte positivo a la generación de ocupación, en contraste con la pérdida de dinamismo del sector privado. Para Investigaciones Económicas de Bancolombia, esta diferencia volvió a evidenciarse en agosto, cuando el deterioro del empleo privado llevó a una contracción anual de la población ocupada y coincidió con el repunte de la tasa de desempleo. El análisis también señala que la recuperación reciente de la actividad económica no se ha traducido directamente en una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas. El terremoto aparece como uno de los posibles factores detrás del resultado de agosto. Bancolombia señaló que la caída de la población ocupada puede haber respondido principalmente al efecto de la emergencia sobre el mercado laboral.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, sostuvo que los datos publicados por el Dane con corte a agosto de 2026 ya muestran un impacto del terremoto y señaló que la población ocupada urbana retrocedió a niveles comparables con abril de 2025. Oviedo también advirtió que todavía no es posible determinar los efectos de corto plazo en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó a partir de datos mensuales de empleo, debido a que no existe una publicación mensual de esas cifras a nivel de ciudad. Según el exdirector del Dane, la emergencia requería velocidad y la reconstrucción demanda transparencia.

¿Qué puede pasar con el desempleo en los próximos meses?

Investigaciones Económicas de Bancolombia considera que el mercado laboral podría enfrentar presiones adicionales. Entre los factores mencionados están la desaceleración esperada de la actividad económica y la posibilidad de una política fiscal más austera.

De acuerdo con el análisis, un menor margen fiscal podría limitar nuevas contrataciones en el sector público, reduciendo uno de los componentes que durante 2026 había contribuido positivamente a la generación de empleo. La entidad proyecta una tasa de desempleo urbano promedio de 8,7% para 2026 y de 9,1% para 2027. El resultado de agosto, por ahora, marca un cambio frente a la trayectoria descendente que había mostrado el desempleo durante el año y deja como uno de los principales focos de atención la pérdida de dinamismo del empleo privado. Le puede: Desempleo en Colombia subió a 9,4% en agosto: se destruyeron 126.000 empleos en un año Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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