Procuraduría, con los ojos encima de Vélez por informe del gas

La procuradora Margarita Cabello precisó que se abrió “ esta investigación para verificar la presunta falsedad de estos documentos , sobre las firmas si estaban en estos papeles o no, si los documentos eran verdaderos y si salían desde las instancias correctas”.

Esto luego de las declaraciones de Camilo Rincón, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio, quien a través de un comunicado afirmó que si bien su nombre aparece en el informe, nunca hizo parte en la redacción del contenido.

“Tengo que aclarar que contrario a lo que se ha indicado en diferentes escenarios, no participé en el equipo que formuló y diseñó el informe, sin embargo, previo a su publicación se me solicitó revisar y hacer comentarios del mismo pero estos no fueron atendidos”, resaltó Rincón.

A renglón seguido, el exfuncionario señaló que el documento en su página 17 indica que la metodología de proyección de producción fue desarrollada por la Dirección de Hidrocarburos, lo cual no es cierto, toda vez que fue liderado por los asesores del despacho de la ministra Vélez.

Rincón recalcó además que la participación de su área, en la que estuvo hasta el 11 de enero, fue exclusivamente la de entregar la información requerida como el informe de recursos y reservas, informes de producción, entre otros.

“Por esto desconozco las valoraciones técnicas que dan origen a las reservas que se tiene de gas hasta 2037 o 2042. No tengo la información que dio origen a tales proyecciones y deberán ser los formuladores y estructuradores del documento quienes expliquen las metodologías y datos usados para tal fin”, aseveró.

En la misma línea, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien sigue en el cargo, señaló en una cadena radial que “no es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca paso por mi despacho”, refiriéndose al informe presentado por la ministra.

La funcionaria subrayó además que su nombre se debe retirar del documento, pues sostiene que no participó en la elaboración ni en la revisión porque nunca hubo una comunicación formal por parte de la ministra, quien envía a sus asesores a hacer informes sin pasar por las direcciones que tienen los temas a cargo.

“Sale un documento sin ni siquiera haber sido presentado para su corrección, aunque sea de redacción, porque también tienen ese tipo de errores”, subrayó.