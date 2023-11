“Se debe recuperar el mercado interno copado por más de dos millones de sacos de café importado de mala calidad. Y para ello se deben activar las salvaguardias comerciales de protección con un arancel del 70 % , como lo tiene Colombia declarado ante la OMC. Las importaciones de café aminoran el precio interno, ponen en riesgo a los cafetales colombianos y no tienen garantizada la inocuidad para el consumidor”, se lee en un documento de la UCC.

Agregó que, ante este panorama, se deberían renovar 120.000 hectáreas al año por el ciclo productivo de siete años , pero desde 2019 se logró apenas la mitad, cuando deberían haber 600.000 renovadas. “Los productores no se estimulan por las importaciones. Colombia debe subir a 70 % el arancel a café importado”, hizo este llamado.

Su argumento es que el país ha entregado el mercado interno al grano que viene de afuera. “Se han importado 2,1 millones de sacos en el último año. Estas tienen que ver con la caída de producción, además no estamos renovando a tiempo”, advirtió el experto.

Asimismo, para el exministro de Agricultura Andrés Valencia, esta medida sería una mala propuesta que no resuelve de fondo el problema de la caficultura colombiana que “es el envejecimiento de sus cafetales y la caída en el ritmo de las renovaciones”.

¿La crisis es por las importaciones?

El experto cafetero Aurelio Suárez precisó que una nueva llave de la crisis cafetera es el alza de las importaciones, “eso no pasaba antes, con la producción nacional se atendía el mercado interno y se exportaba el saldo a favor”. Ahora se exportada todo y lo interno se satisface con importaciones.

A septiembre del 2023, de acuerdo con cuentas de la Federación de Cafeteros, Colombia ha importado 2,2 millones de sacos de café. En este momento, según los cálculos del analista cafetero Aurelio Suárez, de todo el café que importa Colombia el 90 % corresponde a robusta.

“Esa balanza comercial va en detrimento para el ingreso de los cafeteros. Eso viene progresivo, se empezó con medio millón y el año pasado fueron 2,5 millones sacos importados, es decir, 7 millones en los últimos años. Hasta mitad de año iban 750 mil sacos importados”, calculó Suárez.

Según su concepto, la importación de cafés robustas de Brasil, en especial la canéfora, es para atender gran parte del mercado interno colombiano, que consume al año en promedio 2,5 millones de sacos. “Ese saldo se mezcla con productos locales para ganar un plus en mercado internacionales”.

“Estos factores no se relacionan con la importación, y la caída de los precios que se presenta actualmente, es causada por una mayor oferta disponible, y un menor consumo de café, en los mercados internacionales”, explicó Moreno en la 87 Cumbre Cafetera.

Por eso, exhortó a apoyar a los productores de café en Colombia, para hacerlo se debe trabajar en una estrategia nacional de promoción de consumo de café de calidad, pues es la única manera de detener la caída de precios, en un escenario de exceso de oferta mundial.

Mientras tanto, Suárez criticó la forma en cómo se está dando el consumo interno de café, porque lo que se cultiva en el país se exporta, “y los colombianos no lo consumimos, lo que nosotros estamos tomando no se cultiva en Colombia. Esto hace que no mejore la balanza comercial, sino más bien que la afecta”.

Calculó que esas importaciones del grano por 400 millones de dólares van en detrimento de cultivadores y consumidores. “Son más o menos $300 mil en pérdidas por carga, y en promedio hasta diciembre serán 3 millones de cargas de café. Entonces, las pérdidas estarían entre $900 mil millones y $1 billón”.

Puntualizó que enfocarse en el cultivo de robusta en Colombia tendrá el desafío de mantener la calidad del grano, así como no mezclar el arábigo con el robusta para no cargarse la calidad y la prima del café colombiano.