Minerales críticos desatan polémica y cuestionan al Gobierno por inversión extranjera: “El Tolima no está en venta”

La intención del Gobierno nacional de presentar proyectos relacionados con los minerales críticos del Tolima ante inversionistas extranjeros encendió el debate sobre la soberanía de los recursos naturales, las consultas populares y los posibles impactos ambientales de la actividad minera.
La controversia comenzó después de que el vicepresidente José Manuel Restrepo anunciara, durante una visita a Ibagué, que el Ejecutivo identificó iniciativas relacionadas con el potencial mineral del departamento que podrían llevarse a la denominada Milagro Week, un encuentro de inversión previsto en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre.
“Hemos identificado proyectos estratégicos que eventualmente pueden ser llevados a la Milagro Week en la ciudad de New York. Hemos identificado proyectos alrededor de minerales críticos que tiene el departamento y pueden ser oportunidades muy importantes de atracción de inversión”, afirmó Restrepo en entrevista con Caracol Radio.
El funcionario también mencionó oportunidades en agroindustria, logística, servicios basados en conocimiento, turismo y energía. Según explicó, la intención es priorizar iniciativas que estén suficientemente avanzadas y tengan posibilidades reales de conseguir financiación.
Sin embargo, el anuncio provocó cuestionamientos de congresistas de oposición, dirigentes políticos y exfuncionarios, quienes pidieron conocer cuáles son los proyectos identificados, en qué municipios estarían ubicados y qué garantías se ofrecerían para proteger los ecosistemas y asegurar que los beneficios económicos lleguen a las comunidades.
Los reparos también se relacionan con las consultas populares que han marcado la discusión minera en el Tolima y con los acuerdos de cooperación que Colombia suscribió con Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.
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