La pobreza aguda alcanza a 1.200 millones de personas en el mundo y más de la mitad son niños

La medición pone el foco en una dimensión de la pobreza que va más allá de los ingresos. Una familia puede tener algún dinero disponible y, al mismo tiempo, vivir en una vivienda inadecuada, carecer de saneamiento o no contar con electricidad. Cuando varias de estas privaciones coinciden, las condiciones de vulnerabilidad se profundizan.

“Detrás de estas cifras hay 1.200 millones de personas que enfrentan dificultades que se refuerzan entre sí: el hambre, la falta de acceso a la educación y la carencia de agua potable o electricidad. Esto es inaceptable” , afirmó.

Alexander De Croo, administrador del PNUD, advirtió que las cifras reflejan la acumulación de carencias que afectan las condiciones de vida de millones de hogares.

El aumento marca un cambio en la trayectoria del indicador desde 2010, cuando comenzó a elaborarse el índice global de pobreza multidimensional. Uno de los datos más preocupantes del reporte es que más de la mitad de las personas afectadas son niños, quienes pueden enfrentar dificultades para acceder a alimentación adecuada, educación, agua potable y electricidad.

La pobreza aguda volvió a crecer en términos absolutos en el mundo. Unos 1.200 millones de personas viven en condiciones de privación simultánea de servicios y recursos básicos en 2026, lo que representa 51,5 millones más que el año anterior, de acuerdo con un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative.

El aumento de 51,5 millones de personas no significa necesariamente que la proporción de la población mundial que vive en pobreza aguda haya crecido en la misma medida. El informe señala que el crecimiento demográfico fue un factor importante en el resultado, por lo que es necesario diferenciar entre el número absoluto de personas afectadas y la incidencia de la pobreza dentro de cada población.

A esta dificultad se suma una limitación estadística: de los 108 países en desarrollo incluidos en la medición, únicamente 13 contaban con información nueva. La falta de datos actualizados restringe las comparaciones y dificulta establecer con precisión cuánto del aumento corresponde a un deterioro de las condiciones de vida y cuánto al crecimiento de la población.

El índice de pobreza multidimensional busca identificar las privaciones que experimentan las personas en distintos aspectos de su vida cotidiana. Entre las variables analizadas están la vivienda, el saneamiento, la electricidad, el combustible para cocinar, la alimentación y la educación.

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Este enfoque permite observar situaciones que pueden pasar inadvertidas cuando la pobreza se mide exclusivamente a partir de los ingresos. La falta de acceso a servicios esenciales, por ejemplo, puede comprometer la salud, el aprendizaje y las oportunidades económicas de una familia, incluso cuando no se dispone de información suficiente para dimensionar esas carencias a través de su capacidad de compra.

Los niños, entre los más afectados; 33 países lograron reducir la pobreza a la mitad

Que más de la mitad de las personas en pobreza aguda sean niños es uno de los hallazgos centrales del reporte. La coincidencia de privaciones relacionadas con alimentación, educación, vivienda y servicios básicos puede limitar sus condiciones actuales de vida y sus oportunidades de desarrollo.

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Sin embargo, el panorama no es igual en todas las regiones. El informe también documenta avances: durante los últimos 15 años, 33 países redujeron a la mitad la proporción de su población que vivía en pobreza, de acuerdo con los criterios del índice.

Seis de esas naciones pertenecen al África subsahariana. Además, países asiáticos como China y Vietnam figuran entre los que registraron avances rápidos en la reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional.

Estos resultados muestran que el incremento mundial en el número de personas afectadas puede coexistir con mejoras importantes en países específicos. Por eso, para evaluar los avances no basta con observar el total global: también es necesario analizar la proporción de habitantes que enfrenta privaciones y la evolución de cada una de las dimensiones consideradas.

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