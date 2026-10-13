La pobreza aguda alcanza a 1.200 millones de personas en el mundo y más de la mitad son niños

La pobreza aguda volvió a crecer en términos absolutos en el mundo. Unos 1.200 millones de personas viven en condiciones de privación simultánea de servicios y recursos básicos en 2026, lo que representa 51,5 millones más que el año anterior, de acuerdo con un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative.
El aumento marca un cambio en la trayectoria del indicador desde 2010, cuando comenzó a elaborarse el índice global de pobreza multidimensional. Uno de los datos más preocupantes del reporte es que más de la mitad de las personas afectadas son niños, quienes pueden enfrentar dificultades para acceder a alimentación adecuada, educación, agua potable y electricidad.
Alexander De Croo, administrador del PNUD, advirtió que las cifras reflejan la acumulación de carencias que afectan las condiciones de vida de millones de hogares.
“Detrás de estas cifras hay 1.200 millones de personas que enfrentan dificultades que se refuerzan entre sí: el hambre, la falta de acceso a la educación y la carencia de agua potable o electricidad. Esto es inaceptable”, afirmó.
La medición pone el foco en una dimensión de la pobreza que va más allá de los ingresos. Una familia puede tener algún dinero disponible y, al mismo tiempo, vivir en una vivienda inadecuada, carecer de saneamiento o no contar con electricidad. Cuando varias de estas privaciones coinciden, las condiciones de vulnerabilidad se profundizan.
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