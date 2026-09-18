Gobierno tendrá tres meses para reglamentar registro de plataformas de reparto

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) no cumplieron el plazo establecido en la reforma laboral de 2025 para reglamentar el sistema de registro de las empresas de plataformas digitales de reparto.
La decisión está relacionada con el artículo 28 de la Ley 2466 de 2025, que creó un registro para estas compañías ante el Ministerio del Trabajo.
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De acuerdo con la norma, las empresas de plataformas digitales de reparto deben reportar cada tres meses el número de trabajadores activos, tanto dependientes como independientes.
Para poner en funcionamiento este sistema, la ley asignó responsabilidades a ambas entidades. El MinTIC debía brindar el apoyo técnico y desarrollar las herramientas necesarias, mientras que el Ministerio del Trabajo y el MinTIC debían definir, mediante reglamentación, la forma de coordinar sus actuaciones.