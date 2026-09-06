De la Espriella confirma las primeras medidas para afrontar El Niño y evitar apagones

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el Plan Energía YA, una estrategia con la que el Gobierno busca anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional, que tendrá su incidencia fuerte entre octubre y diciembre.
El anuncio se produce en un momento de presión sobre el sistema. De acuerdo con el boletín 358 de XM, existe una brecha entre la energía firme disponible y la demanda proyectada para los próximos años, mientras varios proyectos de generación han registrado retrasos en su entrada en operación.
El presidente señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas principales: la primera, incentivar el ahorro de electricidad; y la segunda, activar mecanismos para garantizar generación térmica durante el periodo de menores aportes hídricos.
“Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, afirmó De la Espriella.
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