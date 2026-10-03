Hace 50 años nació Piccolo, una apuesta familiar que trajo la pizza a Medellín

En una mañana de 1976, mientras Medellín todavía era una ciudad en la que la pizza no hacía parte de la rutina gastronómica de las familias, Carlos Arturo Jiménez, quien era conocido como Kalín para sus hermanos y cercanos, buscaba en los clasificados de EL COLOMBIANO un lugar donde comenzar una nueva vida empresarial.
Había regresado de Estados Unidos, después de pasar un tiempo en Nueva York, y traía una idea que iba más allá de vender comida, puesto que quería montar un negocio en el que pudiera trabajar toda su familia.
El aviso que encontró parecía hecho a la medida de aquel propósito. Era un local de apenas 47 metros cuadrados, ubicado en la carrera 43 B, en El Poblado. Tenía fachada de madera, techo de paja y ventanas. Y con una inversión de $180.000 en aquella época empezó un negocio que ahora a trascendido por cinco décadas.
El Poblado de entonces tampoco era el que hoy día día conocen millones de personas. Había casas, fincas, una iglesia y un parque. Salir a comer era una experiencia distinta, eran las afueras de la ciudad y la gente llegaba en carros con sobrecupo, cuentan María Cristina y Patricia Jiménez, dos de las siete hermanas que vieron crecer el negocio hasta la actualidad.
Allí comenzó a tomar forma una idea que terminaría convirtiéndose en una de las marcas más recordadas de Medellín.
El 9 de febrero de 1977 abrió sus puertas Pizzas Piccolo. “Él venía de Nueva York y vio la oportunidad de que los paisas conocieran ese producto, las pizzas. Es un producto informal, medio de todo, delicioso y también estaba la idea de que fuera un negocio para trabajar toda la familia”, recordó María Cristina.
Le puede interesar: Piccolo hace “las pizzas más ricas del mundo” desde 1977
La apuesta tampoco salió de la nada. En la casa de los Jiménez ya existía una relación con la comida y con el trabajo familiar. Su padre había tenido un restaurante y de allí había salido buena parte del sustento de los siete hermanos: dos hombres y cinco mujeres.
“Él no llega con la idea de ‘voy a montar específicamente una pizzería’. Él llega con la idea de negocio y en la vena de nuestra familia estaba el negocio de comidas”, relató María Cristina.
La pizza terminó siendo la apuesta. Y aquel pequeño local comenzó a convertirse en algo más que un restaurante. Los hermanos trabajaban allí. También lo hicieron jóvenes estudiantes de colegio y universidad que encontraron en Piccolo una posibilidad que para la época no era habitual: estudiar y trabajar al mismo tiempo.
“Mi hermano fue el pionero en darle trabajo a los estudiantes”, rebobinó María Cristina.
El restaurante también rompía con algunas costumbres de la Medellín de finales de los años setenta. Sonaba música estadounidense, los jóvenes se reunían allí y las familias comenzaron a salir de sus casas para comer pizza.
El relato familiar recuerda que Piccolo “irrumpió” en una Medellín tradicional y conservadora. La combinación de música, ambiente, jóvenes trabajadores y pizzas terminó convirtiéndose en una fórmula novedosa.
En el relato de ambas hermanas, Piccolo en aquella época setenteañera era ese lugar de moda en el que la gente no solo iba a comerse una buena pizza, sino que escuchaban las canciones hasta primero que en la radio, puesto que Kailín las mandaba a traer directo desde suelo estadounidense. Fue entonces en el Piccolo del Poblado donde, según relatan los Jiménez, la gente se comía una pizza de crocancia neoyorquina y suavidad y exquisitez italiana, al ritmo de la música inédita (para la época) de Michael Jackson.