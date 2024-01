No importa si apenas está sintiendo el guayabo financiero que dejan las fiestas de diciembre; aunque no quiera atormentarse pensando en lo que se viene, la economía nunca se queda quieta y es mejor saber cuánto le subirán los servicios básicos antes de que lleguen las facturas con cuentas que no esperaba.

Vale recordar que hay obligaciones que suben con base en el mínimo y otras lo hacen guiándose en el dato de inflación total del año anterior.

Además, el Gobierno hizo algunos movimientos para que otros servicios se desliguen del salario mínimo y así aliviar el bolsillo de los colombianos.