¡Pilas! El Niño podría encarecer hasta $57.200 al mes el recibo de luz en Medellín, ¿qué hacer?

El recibo de energía de los hogares de Medellín podría recibir una presión adicional en los próximos meses si coinciden dos factores: un mayor consumo de electricidad y un aumento de las tarifas como consecuencia de las condiciones del mercado energético.
Un ejercicio financiero realizado por Russell Bedford muestra que un hogar de estrato 4 que actualmente consume unos 200 kilovatios hora (kWh) al mes y paga alrededor de $191.700 por el servicio podría llegar a desembolsar cerca de $248.900 mensuales si su consumo aumenta 20% y, al mismo tiempo, la tarifa completa sube 8,2%.
La diferencia sería de aproximadamente $57.200 al mes. Si ese escenario se mantuviera durante un año, el gasto adicional llegaría a unos $686.000.
Pero hay una precisión importante: ese aumento de 8,2% no ha sido anunciado por EPM. Se trata de un escenario utilizado por Russell Bedford para dimensionar el impacto que podría tener sobre el bolsillo una combinación de mayor consumo y presiones sobre el precio de la energía.
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De hecho, la tarifa de referencia para el estrato 4 de EPM pasó de $960,34 por kWh en agosto a $958,38 en septiembre, una reducción cercana a 0,2%.
El cálculo utiliza esta última tarifa publicada por la empresa para mostrar cuánto podría terminar pagando un hogar si se presentan condiciones más adversas en el mercado eléctrico.