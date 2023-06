En ese sentido, Petro habló de “financiar un Plan Marshall contra la crisis climática” y sostuvo que “se puede lograr a través de una reforma de la banca multilateral, como el FMI. Sería una gran emisión mundial de derechos especiales de giro que se destinaría al Fondo del Clima para hacerle una aplicación progresiva a los países más pobres”.

Agregó que con esos derechos de giro, que representan la inversión total en la lucha climática, se “pagaría a los tenedores de la deuda, que son hoy fondos de pensión de los países más ricos y liberaría espacios presupuestales en cada país para dedicarlos a la mitigación de la crisis climática. Sumado todo esto a escala global, sería un incremento de la liquidez monetaria en el mundo que no iría a un incremento de precios sino a una inversión productiva”.