La hipótesis apunta a que el Gobierno utilizaría a la Nueva EPS como la punta de lanza de su reforma a la salud, en caso de que sea aprobada. Pero incluso, algunos van más allá y consideran que, en caso de que no le aprueben a Petro la reforma, él podría utilizar la Nueva EPS para convertirla en una entidad aún de mayor alcance y aplicar con ella muchos de los cambios que propone en su proyecto de ley.

“¿Cuál información estaba errada, la primera o la segunda? Porque en menos de un mes no pueden haber cambiado los estados financieros de esa empresa de esa manera”, cuestionó una de las fuentes.

Pero los efectos no solo se sintieron al interior de Comfenalco Antioquia, sino que por intermedio de su voto en la Asamblea de accionistas que se realizó ayer, el gobierno pudo mover sus fichas para nombrar a tres nuevos miembros de la junta de la Nueva EPS que le son favorables.

Del órgano directivo salieron, como ya se mencionó, Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras; Mauricio Olivera González, expresidente de Colpensiones, y el ginecólogo y obstetra Ricardo Rueda Sáenz.

“Cómo gobierno tenemos la posibilidad de tener dos integrantes en la Junta Directiva, uno de ellos es nuestro viceministro Jaime Urrego, que representa el trabajo que queremos hacer en materia de promoción y, prevención en atención primaria, creemos que debe de haber una persona en materia de salud pública”, sostuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿La reforma vía la Nueva EPS?

Hoy, Nueva EPS tiene más de 10 millones de usuarios, el doble que Sura y Sanitas. Para diciembre del año pasado contaba con el 18,64% de los afiliados al régimen contributivo y el 16,48% del régimen subsidiado.

Y el presidente Gustavo Petro ha dicho que esta será la punta de lanza de su reforma a la salud. Si dicha reforma se aprueba, esta empresa mixta será la madre de las EPS y a ella llegarían todos los afiliados de las EPS que comenzarían a desaparecer.

Pero, su papel también será fundamental si la reforma no llegara a aprobarse, pues como el gobierno quedaría con el sartén por el mango, podría enviar a la Nueva EPS a todos los afiliados de las demás entidades que se vayan quebrando. Por ejemplo, Sanitas y Sura han dicho que están muy cerca de reventarse, pues el recurso que reciben vía UPC no les alcanza para cubrir sus costos, y según la Supersalud, podrían ser 14 de las 24 EPS que están en operación, las que poco a poco vayan apagándose.

“Podríamos decir, en poco tiempo, que tenemos una EPS con 20 o 24 millones de afiliados. Así, el gobierno no necesita ninguna reforma, tendría su EPS pública, sus centros de atención en salud y todo lo quiera sin que el Congreso se lo tenga que aprobar”, dijo otra fuente.

En ese sentido, los conocedores del tema no se explican ¿qué sentido tiene para el Gobierno cuidar a las EPS que están en riesgo?, si su plan funciona más si ellas se quiebran. Ayer mismo el ministro de salud dijo que no hay evidencia de que a las EPS no les alcanza la plata que les giran por cada afiliado (la UPC).