“Sobre el particular, lamento informarles que al hacer pública esta decisión de la junta, el presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación. Y a través de varios de sus inmediatos colaboradores, les ordenó a los miembros de la junta afectos a él, y también a quienes no lo son, adelantar mi destitución como presidente de la junta tras 24 horas de mi designación como tal”, dijo Cano en un documento.

¿Una Confusión?

¿peligra la gobernanza?

En medio de todo el cruce de versiones en esta controversia, Inés Vesga, socia de la banca de inversión Holland & Knigth, consideró que, al observar el panorama, se puede apreciar que “se acabó el gobierno corporativo en esa empresa”.

Para Andrés Moreno, asesor financiero y analista de mercados, este tipo de errores en la comunicación desdibujan todo el trabajo del Banco de la República y del ministro Ocampo cuando tratan de enviar calma al mercado.

Publicidad

“A mi no me gusta del todo Kattan porque no sabe mucho del tema, pero bueno, es gente que no llega a inventar. Ya se había cometido un error con el nombramiento de la ministra de Minas, Irene Vélez, y no contento con eso, Petro interviene de una manera poco ortodoxa en lo que decide la junta de Ecopetrol”, señaló.

Los expertos consultados coincidieron en que nuevamente están fallando las comunicaciones del Gobierno y afirmaron que se debe tener más cautela frente a la petrolera estatal, pues afectarla implica “estrangular” el activo más valioso de la Nación, que según cálculos de varios analistas, ya ha perdido cerca de $100 billones en su capitalización de mercado durante 2022