Candente pulso entre Petro y la Andi por los efectos que tendría la reforma laboral

El punto más inquietante es la estimación de que “en el escenario medio la reforma podría reducir el empleo formal alrededor de 454.000 empleos, equivalentes a una disminución del 2,1% de la tasa de formalidad”.

Conocida esta previsión, Mac Master cuestionó que “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye”.

Por el contrario, agregó, el proyecto debe crear empleo, reducir la informalidad y generar más actividad económica.

Ante esto, Petro respondió criticando que “en Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza”, mientras por el contrario es el país menos productivo de la Ocde.

Y luego envió un “dardo” directo a Mac Master, asegurando que “nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza”.

En ese sentido, el líder de la Andi llamó a tomar decisiones razonables con base en las cifras y evitar incrementar la informalidad o el desempleo, mientras Petro se mantuvo firme en su punto.