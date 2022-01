Detalló que entre sus agremiados, el 30% no resistió la carga y cerró sus puertas, por lo que actualmente son cerca de 100 los centros de acondicionamiento físico asociados que continúan prestando servicio. Y luego de 16 meses de reapertura progresiva—según el líder gremial— la operación se ha recuperado en un 80% frente a los niveles prepandemia.

Un negocio en expansión

En ese sentido, el director de Asogimnasios expuso que en el mercado hay ofertas para todo tipo de bolsillo y “ hay mensualidades a partir de los $60.000”. En línea con ello, según detalló, las tarifas de estos establecimientos no superan alzas del 10%, toda vez que, desde el gremio, comprenden que el año anterior incrementó sustancialmente el costo de vida y deben ajustarse al presupuesto de los usuarios.

Perspectiva de los grandes

Ejercicio virtual

Los confinamientos preventivos, como se mencionó arriba, obligaron al sector a ofrecer una alternativa a quienes continuaban inscritos y no podían salir de sus casas.

Más oferta

Los independientes

Yorbis Mósquera es un entrenador personal domiciliado en la capital antioqueña, quien sufrió en carne propia el apagón económico acontecido en 2020.

Dice estar a la expectativa de lo que pueda traer el 2022 puesto que, desde su perspectiva, el comportamiento de la covid-19 todavía es incierto y puede interferir con el proceso de reactivación para el negocio del acondicionamiento físico.

No obstante, a su modo de ver, “puede que este año sea mejor; hay más gente dispuesta a cambiar sus hábitos y, como hay menos restricciones a la movilidad, la gente se va a animar a ejercitarse”.

Al ser preguntado si el temor a compartir los espacios puede desincentivar la llegada de nuevos clientes, afirmó sin vacilar que “ya no hay excusas para no ejercitarse de manera presencial porque uno ve como se llenan los restaurantes y las discotecas, entonces el miedo no puede ser selectivo”.

En este renglón de la economía hay buenas perspectivas para 2022 y desde Asogimnasios solo extendieron una petición a las autoridades civiles: ser tenidos en cuenta si se llegan a considerar nuevos confinamientos estrictos