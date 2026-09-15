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El Pentágono destina US$450 millones para reducir su dependencia de China en tungsteno

Estados Unidos busca fortalecer su capacidad para producir y procesar este mineral estratégico, utilizado en aplicaciones militares y tecnológicas. La operación le daría al Departamento de Defensa una participación de 20% en Elmet Group.

  • El tungsteno es considerado un mineral crítico por su uso en aplicaciones industriales, tecnológicas y de defensa, mientras China concentra cerca de 79% de la producción minera mundial. FOTO EL COLOMBIANO
    El tungsteno es considerado un mineral crítico por su uso en aplicaciones industriales, tecnológicas y de defensa, mientras China concentra cerca de 79% de la producción minera mundial. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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El tungsteno dejó de ser solamente un mineral asociado a la actividad minera para convertirse en una pieza estratégica de la carrera tecnológica y militar entre Estados Unidos y China. El Gobierno estadounidense tiene previsto invertir US$450 millones para adquirir 20% de Elmet Group, compañía estadounidense dedicada a la producción y procesamiento de este mineral, en una operación que busca fortalecer la capacidad local y reducir la dependencia de Pekín.

La transacción se realizará mediante una estructura de capital preferente rescatable y, además de la participación accionaria, le permitirá al Pentágono nombrar un director independiente en la junta de Elmet. Tras conocerse la operación, las acciones de la compañía subieron 55%.

El movimiento se enmarca en la estrategia de Washington para asegurar el suministro de minerales considerados críticos para industrias como la defensa, la electrónica y la fabricación de componentes tecnológicos.

El tungsteno tiene aplicaciones en hardware militar debido a sus propiedades físicas y también es utilizado en herramientas industriales y otros productos de alta exigencia.

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George K. Kollitides II, director de la unidad de defensa económica del Departamento de Defensa de Estados Unidos, señaló que el tungsteno “es esencial para los sistemas que protegen a los guerreros estadounidenses y mantienen la disuasión”, por lo que, según explicó, la inversión busca asegurar una capacidad de procesamiento que el país considera estratégica.

La preocupación de Washington está relacionada, en buena medida, con la concentración de la cadena mundial del tungsteno. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la producción minera mundial alcanzó 85.000 toneladas métricas en 2025, frente a 82.000 toneladas un año antes. China produjo alrededor de 67.000 toneladas, cerca de 79% del total mundial.

Kazajistán, por su parte, produjo unas 2.400 toneladas tras el inicio de la producción comercial de la mina Boguty, mientras que Rusia y Corea del Norte registraron cerca de 2.000 toneladas cada uno.

Pero el dominio chino no se limita a la extracción. El país también tiene un peso determinante en las etapas de procesamiento y transformación, lo que ha convertido al tungsteno en uno de los minerales que Estados Unidos busca incorporar a cadenas de suministro más diversificadas.

La presión aumentó en 2025, cuando China estableció controles de exportación sobre determinados productos de tungsteno, dentro de una política más amplia de restricciones a minerales considerados estratégicos. Desde entonces, los precios del mineral se han disparado y, según el material suministrado, se han multiplicado por ocho.

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El tungsteno entra en la disputa por los minerales críticos

La operación de Elmet no es un hecho aislado. El Departamento de Defensa estadounidense también ha destinado recursos a compañías vinculadas con otros minerales considerados estratégicos, entre ellas MP Materials, USA Rare Earth, Lithium Americas y Trilogy Metals.

El objetivo es ampliar la capacidad de producción y procesamiento dentro de Estados Unidos y establecer proveedores alternativos en países aliados. En el caso de Elmet, la estructura anunciada contempla actividades en estados como Maine, Michigan y Ohio, además de operaciones en países como Australia y España.

El trasfondo es una disputa que va más allá del mercado minero. El avance de la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la transición energética y el aumento del gasto militar han elevado la importancia de garantizar el acceso a minerales cuya producción o procesamiento está concentrado en pocos países.

Según las cifras del Fortune Business Insights, el mercado mundial del tungsteno movió US$5.430 millones en 2025 y podría llegar a US$5.780 millones en 2026. En ese escenario, el control sobre la cadena de suministro se convierte en un factor económico y geopolítico.

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Para Estados Unidos, la inversión de US$450 millones en Elmet representa así una apuesta por aumentar su capacidad doméstica en un mercado donde China mantiene una posición dominante. La operación también muestra cómo Washington está utilizando capital público para intentar reducir los riesgos derivados de la concentración de minerales críticos en un solo proveedor.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto invertirá el Pentágono en tungsteno?
¿Qué participación tendrá el Pentágono en Elmet Group?
La operación contempla una participación de 20% en la compañía estadounidense.

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