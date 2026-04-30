Cadena paisa Parmessano se expande en Bogotá con la apertura de 7 sedes y llegar a mil empleos

La gastronomía antioqueña sigue ganando terreno en Bogotá, el mercado más competitivo del país. Ahora es el turno para Parmessano, la cadena de cocina artesanal nacida en Medellín, que confirmó una ambiciosa hoja de ruta para fortalecer su presencia en la capital colombiana. Tras consolidar su operación en el Valle de Aburrá, la marca proyecta la apertura de sus puntos de venta en Bogotá durante los próximos meses. El punto de partida de esta nueva etapa es la reciente inauguración de su local en el Centro Comercial Nuestro Bogotá. Se trata de un espacio de 250 metros cuadrados con capacidad para más de 80 comensales, cuya puesta en marcha permitió la creación de 39 empleos directos. Los planes de la compañía no se detienen ahí; el objetivo es cerrar el 2026 con un total de siete sedes operativas en la ciudad. Puede leer: Empleo en Parmessano: aplique a más de 120 ofertas en gastronomía y servicio al cliente

Parmessano se toma Bogotá

La marca, que actualmente cuenta con presencia en los centros comerciales Atlantis, Gran Estación y Santa Fe, busca ahora una mayor presencia urbana. Según los directivos de la empresa, la estrategia apunta a ubicaciones clave que combinan el flujo corporativo con el turismo y el ocio. “En poco más de década y media nos hemos consolidado como un referente de la categoría casual premium. Nuestra propuesta de cocina artesanal ha tenido una muy buena acogida en el público bogotano y esperamos seguir creciendo de forma orgánica”, explicó Pedro Restrepo, cofundador de Parmessano. Bajo esta premisa, el cronograma de aperturas para este año ya está definido. Primero, Torre Atrio con el desembarco en el centro internacional de Bogotá, que está previsto para mayo. Después, Unicentro y Parque de la 93, estos dos puntos son referentes del norte de la ciudad, donde abrirán sus puertas entre julio y agosto.

Impacto económico: más de 1.000 empleos directos

Según Restrepo, la empresa es la fuente de ingresos para 870 familias colombianas. Con la entrada en operación de los nuevos locales en Bogotá, la cadena de restaurantes estima que su nómina superará los 1.000 empleados directos al finalizar el año. Hoy en día, la marca opera 17 restaurantes en Medellín y 4 en Bogotá, a los que se suman 7 cafés ‘Todo Fresa’, una marca hermana que forma parte del ecosistema gastronómico de la familia Restrepo.

Una historia de tradición familiar y visión joven