Más allá del impacto en todo el sector bananero de Urabá, hay algunas comunidades que ya están sintiendo positivamente la construcción de Puerto Antioquia. Así lo relata Porfirio Serna, presidente del Consejo Comunitario de Puerto Girón, una comunidad afro vecina al proyecto en la que viven 726 personas y en donde la gran mayoría se dedican a la pesca.

“El Puerto nos ha cambiado la vida principalmente en el tema del empleo, aunque sabemos que apenas está arrancando estamos agradecidos por hacernos parte del desarrollo. Hasta hace unos años, Puerto Girón era una comunidad olvidada. El puerto nos ha hecho más visibles. A mi esta obra me ha cambiado la vida porque me ha dado esperanza y ha reconocido que hay comunidades alrededor del proyecto que también merecen tenerlas en cuenta y darles el espacio que se merecen”, manifestó Serna mientras caminaba por su comunidad, en la que todavía no ha llegado el agua potable, no tienen puesto de salud y tampoco educación.