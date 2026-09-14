OpenAI, dueña de ChatGPT, aplaza su salida a bolsa; y las acciones de IA se desploman

Los hombres que construyen la inteligencia artificial pasaron el fin de semana pidiendo lo mismo, bajarle la velocidad a su propia industria. Pero, este lunes, los mercados respondieron con desplome en las acciones de las empresas de este sector.
Ante este panorama, Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, confirmó que la empresa creadora de ChatGPT no saldrá a bolsa en 2026. Su razón fue de seguridad, mas no financiera. “Sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil”, dijo.
Horas antes, Altman había respaldado una propuesta de Anthropic para que las compañías del sector frenaran el desarrollo de sus modelos mientras la regulación y los protocolos de seguridad se ponen al día.
Con esa frase se cayó la que Wall Street daba por hecha como la mayor oferta pública inicial de la historia.
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